Махно: «Для зрителей и организации Махачев интереснее, чем Хабиб»

Боец AMC Fight Nights Алексей Махно оценил победу Ислама Махачева над Алексом Волкановски на турнире UFC 284.

«Как у зрителя, у меня остались приятные впечатления после боя. За месяц до боя я говорил, что будет очень конкурентный поединок, но ближе к бою у меня было ощущение, что Ислам переедет его, и я рад, что этого не произошло и он выиграл в тяжелой, конкурентной борьбе. Я думаю, за этот бой он приобрел гораздо больше, чем с тем же Чарльзом Оливейрой или Дэном Хукером. Сейчас он действительно чемпион, который прошел пятираундовое крещение, бой кость в кость. Надо отдать должное Волкановски, третий раунд был близким, пятый выиграл Алекс, классный бой был. Я рад, что Волкановски не попал раньше, как он сделал в пятом раунде, но была своя интрига и драма. Этот бой Исламу даст многое в плане опыта, хладнокровия и медиа. Махачева сравнивают с Нурмагомедовым, что он второй Хабиб, но это не так, он другой человек и дерется совсем по-другому. На протяжении всего четвертого раунда бой проходил в стойке, Ислам более универсальный боец, для зрителей и организации он интереснее, и он это показывает», — приводит слова Махно MMA.Metaratings.ru.

Он также заявил, что Махачев — давно сформировавшийся боец, с сумасшедшим опытом.

«Я уже не помню карьеру Ислама не в UFC. Ему не хватало друга в углу, но в плане подсказок, что бой прошел бы по другому сценарию — точно нет. Он одержал доминирующую победу, в Австралии победил австралийского топа. Волкановски однозначно приятно удивил меня», — добавил Махно.

12 февраля утром по московскому времени Махачев победил Александра Волкановски единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 284 в австралийском Перте и защитил пояс в легком весе.