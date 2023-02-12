Бадаев объяснил, почему судьи отдали Махачеву четвертый раунд в бою с Волкановски

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев объяснил, почему четвертый раунд в поединке Ислама Махачева и Алекса Волкановски все судьи отдали в пользу представителя России.

«По большому счету, Ислам просто находился за спиной и вообще ничего не делал. Но, во-первых, нужно понимать, что он провел тейкдаун, это уже техническое действие. Во-вторых, он доминировал в одной из двух самых опасных позиций в ММА (бэкмаунт). В этом положении он провел большую часть раунда. Удары Волкановски не были амплитудными, они совершенно не меняли положение тела, положение головы Ислама. Они никак не воздействовали. Официальная статистика в четвертом раунде по акцентированным ударам — 4:3 в пользу Махачева. Эти удары не посчитали. Удары не нанесли никакого ущерба, и соперник продолжил доминировать Если бы это был гард, тогда да. Гард считается позицией 50 на 50. Тогда можно было бы сказать: «Ребята, хоть Ислам был сверху, но он пропускал удары». Плюс амплитуда другая. Снизу можно такие удары с локтей пробивать! А когда соперник у тебя находится в бэкмаунте, он не может размахнуться. Я понимаю, если бы Алекс наотмашь бил локтями. Это было бы более весомо. Но за тычки нельзя отдавать раунд Волкановски», — приводит слова БадаеваMMA.Metaratings.ru.

12 февраля утром по московскому времени Махачев победил Александра Волкановски единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 284 в австралийском Перте и защитил пояс в легком весе.