У «Динамо» ничья с «Краснодаром» в меньшинстве. Бело-голубые впервые лидируют в РПЛ после половины чемпионата

1:1 в Петровском парке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

22 ноября, 14:00. ВТБ Арена (Москва)

Субботний день в РПЛ добавил интриги главному матчу тура «Динамо» — «Краснодар». Поражение «Зенита» в Казани выдало шанс командам Сандро Шварца и Мурада Мусаева: бело-голубые могли выйти на чистое первое место, «быки» — сократить отрыв от лидера всего до двух очков. Или до трех, если чуть позднее «Спартак» выиграл бы в Махачкале. Отличный вариант для «Краснодара» после длительной черной серии — семь матчей без побед.

И «быки» начали крайне агрессивно. Выигрыш у ЦСКА перед паузой на сборные явно воодушевил южан, вернул уверенность в своих силах. Нельзя сказать, что гости были острее в дебюте, и первый опасный удар нанес динамовец Рубенс, но в единоборства шли куда жестче. Так и гол на 11-й минуте пришел. Игра на опережение у чужой штрафной, заработанный в результате угловой, передача Вахании на грани фола (он немного подталкивал Бителло со спины) — и завершение Кордобы головой. При этом на мяч там шел еще и Воробьев, помешавший Луневу. В каждом микроэпизоде черно-зеленые были агрессивнее.

Только после пропущенного гола «Динамо» завелось и перестало уступать в борьбе. Повысилась концентрация — сразу острота, а на 27-й минуте москвичи сравняли счет. Осипенко здорово забросил по правому флангу на выход Гладышеву, тот разобрался с Майсоном и точно пробил в дальний угол — 1:1. Агкацев, возможно, справился бы, но ему перекрыли обзор и наверняка немного дезориентировали Гутьеррес и Вахания, а от чилийца, похоже, был еще и небольшой рикошет.

И дальше хозяева выглядели настырнее, мощнее шли вперед, периодически прижимая «быков» к их штрафной. Опасно били Бителло и Гутьеррес, сыпались прострелы и навесы. Гости же потеряли из-за травмы Дугласа Аугусто, а в игре терпели и пытались ловить соперника на контратаках.

И тут сказалась отличная форма Кордобы, который и в прошлом туре с ЦСКА поучаствовал во всех четырех голах. Джон сначала забил «Динамо», а на 44-й минуте спровоцировал удаление у соперника. Колумбиец вроде проигрывал позицию Осипенко, эпизод выглядел проходным, но Кордоба все же умудрился первым коснуться мяча, и чуть зазевавшийся защитник попал форварду по ноге. Подсказка ВАР — Левников отправился к монитору и после просмотра повторов объявил о красной карточке.

Понятно, что неравенство составов изменило характер встречи. В перерыве Шварц заменил Фомина на центрального защитника Фернандеса, центр полузащиты ожидаемо просел. И теперь уже «Динамо» требовалось терпеть в обороне. Впрочем, и об атаках не забывая. Один из угловых при этом был крайне опасен: Агкацев на выходе с трудом дотянулся до мяча, ворота остались пустыми, чем динамовцы пытались воспользоваться — под удар Тюкавина успел броситься Вахания.

На последние полчаса тренеры выпустили свежие силы. Шварц заменил Гладышева и Тюкавина на Казимира и Сергеева. А Мусаев — Жубала, Черникова и Воробьева на Пальцева, Оздоева и Уткина.

У хозяев контригра на этом разладилась, «быки» же усилили давление. Они снова одолеют «Динамо»? История-то у этих клубов в пользу южан: в последних 12 очных матчах во всех турнирах у них 10 побед, одна ничья и одно поражение. То самое на финише прошлого сезона, которое фактически лишило «Краснодар» второго золота подряд.

Преимущество гостей, правда, не было тотальным — от команды, играющей в большинстве с равным соперником, ждешь большего. Тут снова вспомнилось о проблеме «быков» с диспетчером, которая возникла после ухода Сперцяна и травмы Кривцова. Завязать комбинационный футбол на том же уровне у пытающегося их заменить Уткина не получается.

Оставалось вскрывать оборону флангами и рассчитывать на стандарты. И в концовке бело-голубым стало сложно. Уткин и Кордоба наносили опасные удары — Лунев хорош. Еще лучше возможность у Кристиана, которого оставили в штрафной одного, — выше ворот. И у него же был супермомент на 86-й минуте, когда, казалось, после углового никто не помешает Кристиану поразить ворота с пяти метров — Касерес чудом успел подставить ногу.

«Динамо» все же удержало счет. После удаления Осипенко москвичам было тяжело рассчитывать на победу, так что они могут быть довольны ничьей. Она позволила команде Шварца выйти на первое место. Бело-голубые в любом случае останутся лидерами по итогам половины чемпионата — впервые в истории РПЛ. «Спартак» может догнать, но все равно останется позади из-за поражения в очной встрече.

«Краснодар» же после черной серии приходит в себя, Кордоба снова тащит команду, но все же проблемы с созиданием остаются — до первого места остались те же пять очков.