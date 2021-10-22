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Главный тренер Макгрегора дал прогноз на бой Федора Емельяненко против Тимоти Джонсона

22 октября, 11:06
Джон Кавана. Фото Instagram
Джон Кавана. Фото Instagram
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Главный тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Джон Кавана поделился мыслями о бое Федора Емельяненко против Тимоти Джонсона.

«Будет досрочное завершение. Этот поединок точно не продлится всю дистанцию. Тяжелое испытание для Федора. Джонсон огромен на фоне него, — сказал Кавана в разговоре с «СЭ».

Емельяненко сразится с Джонсоном в главном событии турнира Bellator 269, который состоится 23 октября в Москве.

На счету 45-летнего Емельяненко в ММА 39 побед, 6 поражений, и один бой был признан несостоявшимся. У 36-летнего Джонсона — 15 побед и 7 поражений.

Онлайн-трансляция вечера смешанных единоборств будет доступна на сайте «СЭ» 23 октября 2021 года. Видеотрансляцию покажут на платном сервисе Okko Спорт. Она начнется примерно в 22.00 по московскому времени.

Подробную информацию о бое Емельяненко — Джонсон на «ВТБ Арене» читайте здесь.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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