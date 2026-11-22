Le Parisen: российского бойца ММА Алиева задержали в Париже по подозрению в изнасиловании

Российского бойца смешанных единоборств Амира Алиева задержали во Франции по подозрению в изнасиловании, сообщает Le Parisien.

По информации издания, 27-летнего спортсмена задержали вечером 20 ноября на арене Adidas Arena в Париже после его поединка на турнире ARES 45. Алиев победил бразильца Матеуса Мальту единогласным решением судей, после чего к нему подошли полицейские. Россиянин не оказал сопротивления.

Бойца доставили в полицейский участок в пригороде Парижа Монтрее. По данным Le Parisien, заявление об изнасиловании касается предполагаемого преступления, совершенного за несколько дней до турнира именно в этом городе.

В прокуратуре Бобиньи сообщили изданию, что вечером 21 ноября планировалось продлить срок содержания Алиева под стражей. О дальнейшем ходе расследования пока не сообщалось.

Алиев ранее выступал в лигах ACA Young Eagles и Hardcore MMA. На его счету 13 побед и два поражения в смешанных единоборствах.