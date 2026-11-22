Бойца ММА Алиева освободили после задержания во Франции

Российского бойца ММА Амира Алиева освободили после задержания во Франции по подозрению в изнасиловании.

«Это ложь, и подобное с моей стороны абсолютно исключено. Меня уже освободили. Во французской полиции признали, что произошла ошибка и никаких оснований обвинять меня нет. На основании этого ложного заявления были задержаны не только я, но и мой менеджер, а также другие люди. Сейчас ситуация полностью разрешена. В полиции мне подтвердили, что обвинения в мой адрес необоснованны и вопрос закрыт», — цитирует Алиева ТАСС.

По словам спортсмена, задержанию предшествовал словесный конфликт с человеком, который впоследствии выдвинул против него ложные обвинения и скрылся.

Ранее Le Parisien сообщила, что Алиева задержали вечером 20 ноября сразу после победы над бразильцем Матеусом Мальтой на турнире Ares 45 в Париже. Задержание прошло без инцидентов. Россиянина доставили в полицейский комиссариат коммуны Монтрей, где, по информации издания, несколькими днями ранее произошел предполагаемый инцидент.

27-летний Алиев родился в Грозном и выступает в легчайшей весовой категории (до 61 кг). Большую часть карьеры он провел в России, с начала 2026 года выступает под эгидой французского промоушена Ares. На его счету девять побед и одно поражение в ММА.