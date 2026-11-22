За такой матч с «Зенитом» Кузьмин заслуживает стать главным тренером «Рубина». Рабинер — о субботе в РПЛ

Обозреватель «СЭ» — о начале последнего тура первого круга.

Замены Кузьмина остановили «Зенит»

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

21 ноября, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)

Еще два тура назад казалось, что «Зенит», потерпевший в первой трети чемпионата три непривычных поражения, постепенно превращается в неуязвимого монстра. Но перед перерывом на сборные чемпион внезапно дал осечку дома с «Ростовом» — 2:2, а вчера был бит «Рубином», и эти 1:3 — абсолютно закономерны.

После такого матча (как всего первого тайма, так и реакции на великолепную стартовую 15-минутку «Зенита» во втором), да и вообще трех побед подряд, «Рубин», на мой взгляд, должен утвердить Олега Кузьмина полноценным главным тренером прямо сегодня. Тем более что он в Казани, мягко говоря, не случайный человек, сначала игравший восемь лет, а потом долго работавший в штабе под руководством сначала Леонида Слуцкого, затем — Рашида Рахимова.

Завязка сюжета получилась головокружительной. Признанный в итоге игроком матча Ульви Бабаев забил в дикой суете после нереализованного Эдди Сальседо пенальти (который сам же Бабаев и заработал — вот она, футбольная справедливость!), Игор Вуячич — головой после фирменного аута Ильи Самошникова, и Казань повела у Питера 2:0 к получасу игры.

Игорь Дивеев сфолил на пенальти в своем первом матче после травмы. Второй мяч тоже прилетел из центральной зоны — за Вуячичем недосмотрели. Тонко у «Зенита» оказалось в неожиданном для этого сезона месте. Хотя просмотр повтора второго мяча показал неожиданное: я так и не понял, почему при ауте по Вуячичу, самому габаритному игроку «Рубина», играл не Нино или Дивеев, а Вильмар Барриос. И играл неплотно.

Гости, однако, идеально начали второй тайм. Уже на первой минуте Педро едва не отличился, выскочив один на один, но пять минут спустя Луис Энрике после углового забил головой с ближнего угла вратарской. И команда Сергея Семака, который в перерыве убрал Дивеева, заменив его на Романа Вегу (Нуралы Алип сместился в центр), продолжала яростно атаковать. Максим Глушенков был очень близок к тому, чтобы сравнять счет — но снова выручил Ставер. «Рубин» же просто забыл выйти на поле после перерыва, хотя сколько уже было примеров того, как «Зенит» способен отыгрывать два мяча. Такими темпами, казалось, гости не только сравняют счет, но и выиграют.

Все изменилось, когда Кузьмин сделал тройную замену, а вскоре и четвертую. Помимо отличной подготовки к матчу, и. о. главного тренера казанцев продемонстрировал и образцовый матч-менеджмент: сработали все его перестановки. Мяч у «Рубина» сразу стал задерживаться, чего и близко не было до того, пошла контригра, а два джокера создали третий гол Казани. Дардан Шабанходжай доработал эпизод до конца, подобрав мяч на самой лицевой (он не пересек линию) и отдав, а Велдин Ходжа — отлично пробив.

Нехарактерно неудачно в этом эпизоде сыграл Нино, сперва не успев накрыть Шабанходжая, когда он бил с острого угла, а потом позволив ему же сделать подбор и передачу в центр. Удивительно плохая игра двух обычно очень надежных центральных защитников «Зенита» — Дивеева и бразильца.

И ведь Казань не села назад после третьего гола и вполне могла забить четвертый! А вот «Зенит» уже не мог, он после третьего пропущенного резко сдулся. Чемпионам не помог и невызов в сборную Глушенкова с Александром Соболевым, позволивший им две недели провести в клубе.

Не думаю, что такая игра и одно очко в двух матчах — это хорошая новость для ЦСКА, который примет питерцев в следующем туре. Тем более что в первом круге армейцы довольно шальным образом взяли три очка на «Газпром Арене». Обычно в таких случаях, тем более в матчах с другими топ-клубами, «Зенит» рвет и мечет.

Пока же петербуржцы, хоть по-прежнему и занимают первое место, имеют весомый шанс не стать победителями первого круга. Для этого достаточно, чтобы сегодня «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром», а даже если «быки» и победят — чтобы «Спартак» выиграл в Махачкале. Пусть без не приехавшего в Дагестан из-за повреждения Эсекьеля Барко сделать это будет сложнее.

У ЦСКА — очко в трех матчах. И в следующем туре — «Зенит»

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

21 ноября, 19:45. ВЭБ Арена (Москва)

И вторая команда из топ-5 РПЛ вчера проиграла, причем дома. ЦСКА, конечно, наупускал шансов в матче с «Ахматом» (достаточно вспомнить стопроцентные — у Матеуса Алвеса в первом тайме и выход Тамерлана Мусаева один на один во втором), и вратарь-бородач Расул Мицаев, помимо момента Мусаева, в концовке от Мохаммеда Аззи вытащил из нижнего угла.

Во втором тайме 24-летний голкипер, только начавший познавать Премьер-лигу и отыгравший в ней лишь вторую встречу, начал немного «пожарить», но грубых ошибок не сделал, а в решающих эпизодах выручил — и был признан лучшим игроком. Хотя если бы право его определять было у меня, то приз получил бы Эгаш Касинтура. У него получалось просто все, он вообще не ошибался в принятии решений, а его голевой пас на Мелкадзе был выполнен мастерски и стал решающим в матче.

Нельзя сказать, что ЦСКА провалил игру — армейцы действовали достаточно остро. Но цельности не было, возникали разрывы между линиями. Плохой матч после нагрузки в сборной провел Матвей Кисляк — а его игра для этого ЦСКА очень важна. Пассивно вышел на замену Иван Олейников. При втором голе грозненцев оплошал Максим Бориско, позволив Мелкадзе из почти невозможного для гола положения пустить мяч у себя между ногами. По-прежнему не хватает забивного центрфорварда, который реализует хотя бы один из двух явных моментов. Из всех этих кирпичиков и сложился проигрыш, который стал частью первого в сезоне по-настоящему скверного отрезка красно-синих — очко в трех матчах и два поражения подряд. А следующий тур — с «Зенитом».

Пенальти в ворота ЦСКА, с которого был забит первый гол, — удивительный, поскольку и ВАР Иван Абросимов, подозвав Артема Чистякова, отчего-то проигнорировал факт изначального толчка Даниила Кругового со стороны Георгия Мелкадзе, сосредоточив внимание только на случайном последующем контакте. Но объяснять только им этот результат, конечно, нельзя. Игра была очень живой с обеих сторон, но надежности, основательности у армейцев не ощущалось.

Ротация вратарей в ЦСКА тоже ни к чему хорошему не приводит, никто из пары Бориско — Владислав Тороп не чувствует себя основным, оба понимают, что играют пусть не до первой, но до второй ошибки. И как раз неуверенности это в итоге и способствует. Остается ждать выздоровления Игоря Акинфеева и возвращения в ворота ЦСКА Хозяина — пусть и 40-летнего?

А Иван Олейников, как мне кажется, переоценен — при всех его несомненных технических навыках. Не раз слышал, что он из тех, кого достаточно вскоре после выхода на поле реально жестко встретить — и полдела сделано. Игрок техничный, умный, но без большого спортивного характера. Так что у меня нет уверенности в его успехе в команде, воспитанником которой он является. Хотя рад буду ошибиться и извиниться перед ним за эту ошибку со страниц «СЭ».

Ролан Гусев начал свою грозненскую эпопею с двух побед кряду. И уже дважды отметил, что принял игроков от Станислава Черчесова в отличном физическом состоянии. Тут невозможно не вспомнить о том, как, работая и. о. в «Динамо», он публично критиковал предшественников. Во-первых, это говорит об опыте, который Гусев постепенно обретает, а во-вторых, о том, что все так и есть: не думаю, что новый главный тренер «Ахмата» стал бы специально льстить Черчесову, на самом деле так не думая. Зачем, тем более что Ролану еще недавно было свойственно прямо противоположное?

«Факел» уже не безнадежен. Всего три очка до зоны стыков!

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

20 ноября, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Чудеса от «Ростова» Дмитрия Кириченко продолжаются и после паузы на сборные. В пятницу разгромлены со счетом 3:0 далеко не пустые в этом сезоне «Крылья». И все голы — один другого краше: дальние «пушки» идеально положившего корпус Олакунле Олусегуна и врезавшего в противоход собственному направлению движения Даниила Шанталия, очень красивая подрезка головой Тимура Сулейманова.

«Ростов» уже шестой. До разгрома самарцев были 2:2 в Питере, 3:0 в Махачкале, 2:0 у «Локомотива»... Что все это такое? Что исполняет автор еще недавно самого быстрого гола чемпионатов Европы (вы же помните, что Кириченко забил на 67-й секунде матча Евро-2004 Россия — Греция?), а потом ассистент Курбана Бердыева, когда «Ростов» не только едва не выиграл РПЛ, но и прошел в квалификации Лиги чемпионов «Аякс», и победил на групповом этапе «Баварию»?

Пока у меня внятного ответа на эти вопросы нет. Но кураж, с которым выходит на поле донская команда, очевиден. То есть до сердец футболистов Кириченко достучался, и с точки зрения того, что речь идет об одном из символов «Ростова», это не может не радовать. Как и в случае с «Рубином» и Кузьминым.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

21 ноября, 15:15. Солидарность Самара Арена (Самара)

Важнейшую на старте своей работы с «Факелом» победу одержал Хасанби Биджиев — в гостях у «Акрона». Понятно, что это преимущество во многом предопределила ранняя, на 20-й минуте, красная карточка игрока хозяев Вячеслава Бардыбахина. Но этим еще надо суметь воспользоваться, и воронежцам это дважды еще в первом тайме удалось.

И если совсем недавно казалось, что, по крайней мере, «Факел» обречен и он-то вылетит точно, то после этой победы вдруг выяснилось, что Воронеж находится не только в двух очках от «Локомотива», но и в трех — от «Акрона» и «Родины», то есть зоны стыков. И это — лишний повод для нервозности тех же железнодорожников перед сегодняшним матчем с конкурентом в борьбе за выживание (по крайней мере, на данный момент) — «Родиной».

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

21 ноября, 13:00. Газовик (Оренбург)

А в Оренбурге произошел поучительный момент для понимания того, насколько футбол можно быть игрой считаных сантиметров, способных изменить все. «Оренбург» — «Балтика», матч двух самых боевитых команд лиги, очень точно, на мой взгляд (я тоже об этом писал), проанонсированный Андреем Талалаевым как игра «Балтики» нынешней против... ее же образца прошлого сезона. Действительно, не раз ловил себя на ощущении их схожести.

Начала лучше сегодняшняя «Балтика», и ее давление вылилось в автогол Данилы Хотулева. К получасу хозяева забрали инициативу, их подходы к чужим воротам стали постоянными, появились и хорошие моменты. Гол Евгения Болотова перед перерывом после хорошей верховой комбинации выглядел закономерным итогом всего этого преимущества. К тому же прямо перед тем у гостей сломался центральный защитник Лорис Муйоколо, вместо него вышел Натан Гассама, и гости не успели разобраться в своей штрафной.

Но еще в момент гола я задался вопросом, не было ли там офсайда. Судейская бригада, что логично, тоже. Ни одного повтора, дающего четкий ответ на этот вопрос, в тот момент не дали. Просмотр ВАР длился бесконечно. В итоге — офсайд, гол отменен, запал «Оренбурга» за эти минуты испарился, а тут и перерыв. 0:1.

Только спустя время в телеграм-канале «Але, рэф!» я увидел ракурс, с которого можно сделать вывод о крохотном офсайде, который и правда был. Но речь тут не о судейских недочетах, а о том, насколько какой-то сантиметр может все развернуть. Забей «Оренбург» в момент своего изрядного преимущества, уйди на перерыв при 1:1 (а там, как знать, может, на кураже забили бы и второй) — дальнейший ход событий мог бы оказаться совсем иным.

Но команде Ильдара Ахметзянова в тот момент откровенно не повезло, а после перерыва «Балтика» не стала ждать милостей от природы и зацепилась за свою удачу. Второй тайм она провела совсем иначе, чем вторую половину первого, и Талалаев явно провел серьезную работу в перерыве.

Иначе провел его и «Оренбург». Недаром Ахметзянов разнес за него свою команду, назвав вторую половину ужасной, извинившись за нее перед болельщиками и съязвив, что его игроки возомнили себя «Барселоной» и захотели отдавать по 25 передач подряд низом. И вот тут интересно понять — сам «Оренбург» решил так сыграть или это его заставила сделать «Балтика»?

Так или иначе, калининградцы забили второй мяч с углового (тут замечу, насколько правильным оказался выбор Талалаевым основного форварда на такую игру — не Брайана Хиля, не Чиносо Оффора, а Егора Голенкова, не замененного в первом слоте и затем поразившего цель), создали, но не реализовали еще несколько моментов, и «прошлогодняя» «Балтика» обыграла нынешнюю — 2:0. Достойно отреагировав таким образом на неожиданное домашнее поражение от махачкалинского «Динамо» в предыдущем туре.