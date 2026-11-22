Адесанья раскритиковал команду Нурмагомедова за драку с Двалишвили

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья осудил участников массовой драки с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили в Абу-Даби.

«Когда я увидел это, у меня закипела кровь. Я не знал всей истории, и многие говорили в комментариях: «Что ж, ну, Мераб первым начал», но, опять же, это было один на один.

Какой-то парень лает тебе прямо в лицо и пытается казаться угрозой. Ему повезло, что его прямо там не ударили кулаком. Вместо этого ему дали пощечину. А ответом на это стало решение позвать семерых своих приятелей, чтобы они напали на него толпой. Это трусость. Мерабу пришлось защищать себя, но хочется отдать дань уважения его другу Сабе, он прикрыл спину Мераба», — сказал Адесанья в подкасте Precision.

Конфликт между Двалишвили и Усманом Нурмагомедовым произошел 11 ноября в отеле «Хилтон» в Абу-Даби и перерос в массовую потасовку, в которой также принял участие Умар Нурмагомедов. Правоохранительные органы ОАЭ задержали 10 человек, восемь из которых впоследствии были приговорены к тюремному заключению. 17 ноября все участники инцидента были освобождены.

В январе 2025 года Двалишвили победил Умара Нурмагомедова единогласным решением судей в поединке за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.