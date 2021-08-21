Александр Емельяненко показал совместное фото с Джиганом: «На расслабоне, на чиле»

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал новый пост в своем Instagram. 40-летний спортсмен показал снимок с рэпером Джиганом.

«На расслабоне, на чиле», — написал Емельяненко.

На счету Емельяненко в ММА 28 побед, 8 поражений и результат одного боя был признан ничейным.

Ранее, 20 августа, Александр Емельяненко и боец-блогер Артем Тарасов заключили контракт на бой, который состоится 18 сентября на турнире промоушена «Наше Дело».