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Александр Емельяненко показал совместное фото с Джиганом: «На расслабоне, на чиле»

19:30
Джиган (слева) и Александр Емельяненко. Фото Instagram
Джиган (слева) и Александр Емельяненко. Фото Instagram
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Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал новый пост в своем Instagram. 40-летний спортсмен показал снимок с рэпером Джиганом.

«На расслабоне, на чиле», — написал Емельяненко.

На счету Емельяненко в ММА 28 побед, 8 поражений и результат одного боя был признан ничейным.

Ранее, 20 августа, Александр Емельяненко и боец-блогер Артем Тарасов заключили контракт на бой, который состоится 18 сентября на турнире промоушена «Наше Дело».

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