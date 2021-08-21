Александр Емельяненко показал совместное фото с Джиганом: «На расслабоне, на чиле»
19:30
Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал новый пост в своем Instagram. 40-летний спортсмен показал снимок с рэпером Джиганом.
«На расслабоне, на чиле», — написал Емельяненко.
На счету Емельяненко в ММА 28 побед, 8 поражений и результат одного боя был признан ничейным.
Ранее, 20 августа, Александр Емельяненко и боец-блогер Артем Тарасов заключили контракт на бой, который состоится 18 сентября на турнире промоушена «Наше Дело».
Читайте также
Женщины с космическим тестостероном разрывают легкую атлетику. Кастер Семеня — это было только начало
«Тем, кто не разделяет мои взгляды, нет места в «Спартаке». Жесткое выступление Витории после упущенной победы в Туле
1
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю