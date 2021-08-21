Тренер Харитонова уверен, что тот будет драться до 50 лет

Тренер российского бойца ММА Сергея Харитонова — Руслан Кривуша — в интервью «СЭ» выразил уверенность в том, что Харитонов будет выступать до 50 лет.

21 августа рано утром по московскому времени 41-летний Харитонов проиграл удушающим приемом 46-летнему Чейку Конго из Франции. Он сигнализировал о сдаче одновременно с гонгом об окончании второго раунда. Перед боем, на медиа-дне Bellator, Харитонов заявил о намерении драться до 50 лет.

«Я уверен, что он будет до 50 лет биться, — сказал Кривуша. — У него такой настрой есть постоянно. Сейчас нужно сделать операцию. Доктор, осмотрев руку Сергея, сразу сказал: «Операция нужна обязательно». На восстановление потребуется два-три месяца. Вернее — два минимум, четыре максимум. Завтра утром вылетим в Майами, определимся, где ее делать. Думаю, в Майами — потому что операция нужна как можно скорее. Сустав вроде зафиксировали, но выскакивает, не держится. Сергей же говорит, что через два-три месяца собирается провести новый бой. Его кроме боев больше ничего не интересует. К сожалению, так получилось. Вроде Сергей к бою был хорошо готов».