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Александр Емельяненко и Артем Тарасов подписали контракт на бой

19:54
Александр Емельяненко и Артем Тарасов. Фото Instagram
Александр Емельяненко и Артем Тарасов. Фото Instagram
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Российский боец ММА Александр Емельяненко и боец-блогер Артем Тарасов заключили контракт на бой. Поединок пройдет на турнире промоушена «Наше Дело» 18 сентября. Правила: боксерский бой в перчатках для ММА.

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА. В последний раз он выходил в клетку в июле 2020 года, проиграв техническим нокаутом Магомеду Исмаилову на турнире АСА 107.

Тарасову 31 год. В этом году он провел два боксерских поединка, проиграв Михаилу Кокляеву и Тайсону Дижону. Вес Тарасова — 80 кг. Емельяненко в боях обычно весит 115-117 кг.

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Илья Андреев все материалы автора

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