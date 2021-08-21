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Александр Емельяненко: «Дальше Харитонов будет сливать бои. Его время закончено»

21:24
Сергей Харитонов. Фото Instagram
Сергей Харитонов. Фото Instagram
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Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал поражение соотечественника Сергея Харитонова от француза Чейка Конго на турнире Bellator 265.

«Не видел бой, но я знаю результат, — сказал Емельяненко в интервью «СЭ». — Харитонов как-то... Я не знаю. Он как слабачок. Не дотерпел секунду и сдался. Мог бы дотерпеть и продолжить драться. Не хватило ему терпения. Я думаю, что дальше он будет сливать бои и просто зарабатывать деньги. Он не наберет ту форму, которая у него была раньше. Время Харитонова на ринге закончено».

Харитонов и Конго сразились в главном событии турнира Bellator 265, который завершился в ночь на 21 августа в США. 41-летний россиянин уступил французу удушающим приёмом сзади на последней секунде второго раунда.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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