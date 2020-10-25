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«Я просто хотел стать чемпионом». Хабиб вспомнил, как он начинал свою карьеру

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. И он вспомнил, как начинался его путь.

«Я просто хотел стать чемпионом, — сказал Хабиб в эфире РЕН ТВ. — Но у меня и мыслей не было, что столько добьюсь! Спасибо всем болельщикам, не только в России, а и по всему миру! Когда я начинал в 2008 году, я юным парнем. Сейчас прошу всех: берегите себя и своих родителей. У меня осталась лишь одна мама».

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