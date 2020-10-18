Команда Хабиба прибыла в Абу-Даби для подготовки к турниру UFC 254

Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, на своей странице в Instagram опубликовал фото по прилету в Абу-Даби, где состоится турнир UFC 254. В главном бою вечера Хабиб встретится с Джастином Гэтжи.

«По сообщениям инсайдеров, дагестанцы только что приземлились на арабской земле и планируют спецоперацию «ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ», — с иронией подписал пост Абубакар.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится в субботу, 24 октября в рамках турнира UFC 254. Турнир стартует в 21.00 по московскому времени. Выход Хабиба и Гэтжи в октагон ожидается около 23.00.

«СЭ» ведет онлайн главного боя UFC 254 Хабиб — Гэтжи (текстовая трансляция здесь). Поединок в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.