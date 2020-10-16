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«Хабиб победит, он мой брат». Роналду о бое Нурмагомедов — Гэтжи

19:17
Роналду и Нурмагомедов. Фото Twitter
Роналду и Нурмагомедов. Фото Twitter
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о поддержке российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в поединке против Джастина Гэтжи, который пройдет 24 октября.

— Хабиб победит, он мой брат, Иншааллах, — сказал Роналду в прямом эфире Instagram.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел в сентябре 2019 года, одержав победу на Дастином Порье. Назначенный после него поединок с Тони Фергюсоном был отменен, а Джастин Гэтжи, заменивший Нурмагомедова, одержал победу над Фергюсоном.

«СЭ» ведет онлайн главного боя UFC 254 Хабиб — Гэтжи (текстовая трансляция здесь). Поединок в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ. Помимо главного боя, РЕН покажет зрителям бои основного карда. Начало трансляции — в 22:30 по московскому времени.

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Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

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