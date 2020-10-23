Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи проведут главный бой турнира UFC 254 на Бойцовском острове в ОАЭ в субботу, 24 октября.

Смотреть трансляцию поединка российского чемпиона UFC с претендентом можно в прямом эфире на канале РЕН ТВ.

Турнир UFC 254 проводится на Бойцовском острове в ОАЭ. Комплекс организован американским промоушеном смешанных единоборств на острове Яс, около города Абу-Даби.

Ранние прелимы UFC 254 начнутся в 17.15 24 октября (время московское). Предварительный кард стартует в 19.00.

Время начала основного карда шоу UFC 254 — 21.00 24 октября (мск). Выход в октагон Хабиба и Гэтжи ожидается в 23.00.

32-летний Хабиб Нурмагомедов — непобедимый чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг). Его рекорд в ММА — 28-0, в UFC — 12-0. Дагестанский орел завоевал пояс в апреле 2018 года после победы над американцем Элом Яквинтой. После этого россиянин провел две успешные защиты — в октябре 2018-го против ирландца Конора Макгрегора и в сентябре 2019-го против американца Дастина Порье. Оба соперника были вынуждены сдаться после болевых и удушающих приемов Нурмагомедова.

31-летний Джастин Гэтжи (фамилия бойца из США также пишется как Гейджи) — претендент и временный чемпион UFC. Его рекорд в ММА — 22-2, в UFC — 5-2. Хайлайт получил право на бой с обладателем пояса после досрочной победы над Тони Фергюсоном в мае. Американец вышел против соотечественника после того, как турнир UFC 249 из-за пандемии коронавируса перенесли с апреля и бой Хабиб — Фергюсон сорвался в пятый раз в истории.

«СЭ» ведет онлайн трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой вечера и поединки основного карда шоу в ОАЭ 24 октября в прямом эфире можно смотреть на телеканале РЕН ТВ.

UFC 254. Предварительный кард (начало — 24 октября, 17:15 мск)

Легкий вес (до 70,3 кг): Хоэль Альварес (Испания) — Александр Яковлев (Россия).

Легкий вес (до 70,3 кг): Алекс Оливейра (Бразилия) — Шавкат Рахмонов (Казахстан).

Промежуточный вес (до 63,5 кг): Кэйси Кенни (США) — Натаниэль Вуд (Англия).

Тяжелый вес (до 120,2 кг): Стефан Штруве (Нидерланды) — Тай Туиваса (Австралия).

Наилегчайший вес (до 56,7 кг), женщины: Лиана Джоджуа (Россия/Грузия) — Миранда Маверик (США).

Полутяжелый вес (до 93,0 кг): Да Ун Юнг (Южная Корея) — Сэм Элви (США).

UFC 254. Основной кард (начало — 24 октября, 21:00 мск)

Полутяжелый вес (до 93,0 кг): Магомед Анкалаев (Россия) — Ион Куцелаба (Молдавия).

Наилегчайший вес (до 56,7 кг), женщины: Лорен Мерфи (США) — Лилия Шакирова (Узбекистан).

Средний вес (до 83,9 кг): Фил Хоус (США) — Якоб Малкун (Австралия).

Тяжелый вес (до 120,2 кг): Александр Волков (Россия) — Уолт Харрис (США).

Средний вес (до 83,9 кг): Роберт Уиттакер (Австралия) — Джаред Каннонье (США).

Легкий вес (до 70,3 кг): Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Джастин Гэтжи (США).

Уникальный проект «СЭ». Путь Хабиба в UFC: все соперники, обзор и видео боев Дагестанского орла