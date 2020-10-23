Хабиб и Гэтжи успешно прошли процедуру взвешивания перед боем
Россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи успешно прошли процедуру взвешивания перед турниром UFC 254.
Бойцы показали одинаковый вес — 155 фунтов (70,3 килограмма). Оба спортсмена должны были уложиться именно в эту отметку.
? Championship Weight! We have our #UFC254 main event folks!!— UFC Europe (@UFCEurope) October 23, 2020
? @TeamKhabib — 155lb
?? @Justin_Gaethje — 155lb
? Watch LIVE on BT Sport Box Office tomorrow! pic.twitter.com/k1p8OCqgqF
Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).
«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.
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