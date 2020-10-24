Фил Хоус за несколько секунд разобрался с Малкуном

Американец Фил Хоус победил австралийца Якоба Малкуна на турнире UFC 254. Бой продолжался всего несколько секунд.

Малкун пропустил удар, после чего Хоус добил его. Это седьмая его победа нокаутом в карьере.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).