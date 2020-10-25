Федун уверен, что бой Хабиба на стадионе «Спартака» соберет 50 тысяч зрителей
15:48
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал свое предложение Хабибу Нурмагомедову провести бой на «Открытие Арене». Накануне чемпион UFC в легком весе победил Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры. При это Федун выразил готовность предоставить Хабибу «Открытие Арену» на еще один бой, если тот передумает, и пообещал присутствие 50 тысяч зрителей.
— «Открытие Арена» вмещает чуть больше 45 000 зрителей. За счет чего вы планируете увеличить вместительность? — вопрос Леониду Федуну от «СЭ».
— Если разместить ринг по центру поля и вокруг сделать посадочные места, то минимум получится дополнительно 5 000 мест, возможно больше. Я убежден, что будет аншлаг. В любом случае, решение за Хабибом.
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры
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