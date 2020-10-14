Бой Хабиба против Гэтжи может пройти со зрителями

Турнир UFC 254, главным событием которого станет поединок между чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи, может пройти со зрителями. Бой состоится 24 октября в Абу-Даби.

Об этом заявил директор UFC по маркетингу на Ближнем Востоке Рашид Аль-Саид.

«В настоящее время мы изучаем, как привлечь фанатов на UFC 254. Мы изучаем, как отделить болельщиков от бойцов и персонала внутри арены, но при этом безопасно доставить их внутрь. Если все пойдет по плану, мы скоро объявим об этом. Это еще не подтверждено, но такой план существует. Я настроен оптимистично, но нельзя ставить под угрозу здоровье и безопасность. Это наш приоритет», — цитирует Аль-Саида BJ Penn со ссылкой на The Hotelier.

«СЭ» ведет онлайн главного боя UFC 254 Хабиб — Гэтжи (текстовая трансляция здесь). Поединок в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.