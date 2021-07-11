Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264 — техническим нокаутом (остановка врачом).

Первые 5 минут боя почти всегда были временем доминирования Конора. В этом же бою он провалил стартовый раунд. Похоже, он больше никогда не будет топовым бойцом.

Если перед январским реваншем была дружелюбная атмосфера, то перед этим боем Макгрегор сделал ее настолько злой, насколько это возможно. Бойцы чуть не сцепились за минуту до начала поединка — Конор подошел к Дастину и начал ему что-то говорить, видимо, что-то гадкое. Наверное, как принято говорить в ММА, хотел залезть ему в голову. Перед их первым боем, в сентябре 2014-го, был трешток — и Макгрегор выиграл нокаутом. А реванш закончился его поражением — Порье грамотно использовал кики в голень.

Конор начал их третью битву как раз с лоу-киков (а еще с сайд-киков), словно показывая: «Я намерен победить тебя твоим же оружием!» Потом еще и засадил плотный левый кросс. В общем, все шло хорошо. До тех пор, пока не включился Порье. Американец сам начал отвечать калф-киками, а потом всадил ирландцу несколько крепких, точных ударов руками. Бам-бам-бам — и Макгрегор, потерявшись, попробовал пройти в корпус! Да-да, Конор решил спасаться в борьбе — и это уже в первом раунде, его коронном раунде!

Поединок перешел в партер — когда Макгрегор обхватил шею оппонента в гильотину. Конор рисковал — этот прием отнимает много сил, и чаще проходит, чем нет. Не прошел он и у него — Порье вырвался из захвата и принялся бомбардировать Макгрегора локтями и размашистыми ударами сверху. Это был очень агрессивный, эффективный граунд энд паунд. Тем не менее в самом конце раунда ирландцу удалось встать — у него была на это буквально секунда, и он ею воспользовался. Что ж, красавец. Конор тут же пошел в атаку, попал левой... И в этот же момент подвернул ногу, после чего упал на пятую точку у сетки.

Было очевидно, что это травма, тем не менее Порье побежал добивать его. Это было лишним, но в такие моменты бойцам сложно контролировать эмоции. Финишировать до гонга не удалось, но в перерыве врачи запретили Макгрегору выходить на второй раунд. Да он бы и не смог — с такой-то травмой. «Это остановка врача! Остановка врача!» — кричал Конор.

Порье объявили победителем боя, а потом он изобразил «походку миллионера» — знаменитый жест Макгрегора. Кстати, перед боями с Дональдом Серроне и январским боем с Порье этой походки в исполнении Конора не было. А перед этим поединком была.

В октагон-интервью Порье заявил, что Макгрегор получил травму, еще когда бил лоу-кик. Вот его речь полностью:

«Он надломил ногу об одну из моих подставок в начале боя, бил жесткие лоу-кики, — сказал Порье. — А потом она уже сломалась, когда я сбил его панчем. Я понимаю, что в трештоке нет четких границ, но когда ты применяешь слово «убийство», то... С таким не шутят. От этого нет возврата назад. С людьми так не говорят».

«Бой шел в мою сторону, он попал левым кроссом, как в первом бою, я не видел его, немного был ошарашен, но ничего особенного, — отметил американец. — Тейкдаун прошел легко, он дергал меня за перчатку, стянул за нее и довел тот апкик. Этот парень просто мусор. А те, кто меня освистывают — поцелуйте меня в зад. Карма — не слепа, она зеркалит все, что ты делаешь и говоришь. Он говорил не то, что нужно».

Макгрегору, о-о-очень расстроенному из-за поражения, тоже дали слово. Интервью Джо Рогану он дал, сидя у сетки с ортезом на ноге.

«Я отбил ему голову моим боксом, я отбил наглухо его ногу, — сказал Макгрегор. — Еще ничего не кончено. Если мне придется перевести все на улицу, я переведу на улицу. Мне плевать! Я сломал ногу о подставку? Не было никаких подставок! Твоя жена пишет мне в личку! Пусть оставит меня в покое!».

Нужен ли четвертый бой между Порье и Макгрегором? Нет. Титул в легком весе — вот что нужно Дастину. Сейчас пояс принадлежит Чарльзу Оливейре. По мнению Хабиба Нурмагомедова, Оливейра — боец классный, но Порье он проиграет. Об этом Хабиб говорил в конце мая, когда общался с журналистами в Казани.

Что будет с Конором? Поражение из-за травмы — это, конечно, не проигрыш решением судей, сабмишеном или нокаутом. Это та история, когда всегда можно отмазаться, сказав: «Если бы не травма, то я...» Однако Макгрегор проиграл первый раунд. Проиграл полностью. Он первый раунд боя с Хабибом провел неплохо. А первый раунд реванша с Порье выиграл без вопросов. Да Конор вообще всегда был хорош в первых раундах, это его стихия! Здесь же — полный провал. Тактический, технический, какой угодно. Напропускал с рук, затем эта авантюрная гильотина, избиение на земле... А когда Конор наконец поднялся и смело пошел в атаку (за это, конечно, респект ему), он выглядел очень уставшим человеком. Кто-нибудь верит в то, что он вытянул бы второй раунд и весь бой? Наверное, только очень преданные фанаты Макгрегора.

Конор на дне. Он больше не топовый боец, как бы больно не было это признавать — его потеря как топового бойца удар не только пр UFC, но и по всей индустрии ММА. Потому что другого такого харизматика сейчас нет. Был Хабиб, да и тот завершил карьеру. Макгрегор, очевидно, завязывать с боями не собирается. Но очевидно и то, что его пик прошел пять лет назад. А выйти на второй он уже не сможет.