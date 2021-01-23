«После победы над Порье Конор зашел в раздевалку и спросил: «Во сколько сегодня вечеринка?»

Военные мемуары Джона Каваны.

Главный тренер Конора Макгрегора Джон Кавана накануне UFC 257 дал большое ностальгическое интервью британскому порталу BT Sport. Кавана перебирает в памяти все бои Макгрегора в UFC и дает жизнь новым историям с полей.

Приводим лучшие моменты из рассказов Каваны во второй части нашего материала. Начало — здесь.

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После поражения Диасу UFC предложило Конору скрыться через черный ход арены и не давать интервью

— Перед первым боем с Нейтом я находился под влиянием магии Конора. Мне казалось, что он уже может ходить по воде. Мы пересмотрели бой Нейта, и я увидел массу возможностей для Конора: Диас всегда идет вперед, держит голову под таким углом, что нам будет удобно постоянно встречать его левой. Тем более что на тот момент Конор ронял всех подряд этой левой. Но потом я уже внимательнее пересмотрел бои Нейта и сказал себе: «Стоп. Он ведь только раз был потрясен за карьеру — когда наклонился под этот жесткий хай-кик [с Томсоном]. Больше никто и никогда не пробивал его ударом в голову». И вот этот момент меня напряг, но я все равно верил в левую Конора.

Нейт Диас душит Конора Макгрегора.

Я был уверен в победе, уверен, что снова будет та же самая картина, что и после всех побед Конора: в нашу UFC-раздевалку заходит дядя Фрэнк с виски 21-летней выдержки, и мы отмечаем успех. Так было и после первого боя с Дастином. Конор зашел в раздевалку и тут же спросил: «Когда афтепати? (вечеринка-празднование. — прим. «СЭ»)» И к нему уже шел дядя Фрэнк с бутылкой. Но тут получилось иначе. Мы недооценили фактор веса, что из 66 кг в 77 кг просто так прыгнуть без последствий не получится. Именно под влиянием этого боя я и написал свою книгу «Побеждай или учись». Нужно сказать, что Конор очень достойно принял поражение. После боя в раздевалку пришли люди из UFC и предложили покинуть арену через черный ход и не давать никаких интервью, не ходить на пресс-конференцию.

Конор Макгрегор.

Но Конор жестко отказал: «О чем вы говорите? Я пойду давать интервью». Он надел костюм, выпрямился и пошел раздавать интервью. Как говорил когда-то Федор после поражения Вердуму: «Кто не падает, тот не встает», и это ровно то, через что пришлось пройти Конору. Он вернулся сильнее и выиграл реванш.

Реванш с Диасом — любимый бой Каваны. «Вспоминаю его, когда выступаю на лекциях»

— После этого боя мое уважение к Конору, которое и так было высоким, вышло просто на другой уровень. Он провел тяжелый лагерь и смог измениться, стать другим. До этого, честно говоря, я не хотел, чтобы мой 8-летний сын когда-нибудь брал пример с Конора. Но после этого реванша с Диасом, после всей той работы, которую он проделал, я уже гордился, что мой сын и Конор находятся в одном зале.

Нейт Диас и Конор Макгрегор.

Это мой любимый бой Конора. 25 минут абсолютно элитного выступления, высочайшей эффективности. Не было ни секунды боя, когда бы он не знал, что делать, и смотрел по сторонам. Он был полностью включен и рассчитывал каждый свой ход. Я часто участвую в семинарах и мотивационных лекциях, рассказываю молодежи, как ставить цель и достигать ее. И всегда в таком общении я вспоминаю второй бой с Диасом, привожу в пример Конора, как ему удалось пройти через трудности и поражение.

«Конор мог встать в позицию, где знал — панч Альвареса дойдет до волоска в его ноздре, но не дальше»

— Поединок против Альвареса — идеальный, красивый бой. Искусство ММА. Нет ни одной ошибки в этом бою, которую мне бы хотелось исправить.

Конор Макгрегор и Эдди Альварес. Фото mmafighting.com

Идеальное понимание дистанции — нет ни одного тренера по ударке, который бы чему-то не научился в этом бою. Конор настолько тонко чувствовал дистанцию, что мог встать в позицию, где знал — панч Эдди дойдет до волоска в ноздре Конора, но не дальше. И этот удар он сконтрит. Очень и очень красивый бой.

Как Конор купил меховой пиджак за несколько минут до пресс-конференции

— У Конора есть вот это сюрреалистическое чувство момента. Умение сделать такой момент иконическим. Иногда я даже спрашивал его: «Ты продумал это заранее, верно? Ты готовил это?» Но он отвечал, что это приходило ему в голову спонтанно.

If you're wondering why Conor McGregor wore a red polo neck top and a white mink coat, it appears it's a tribute to Joe Frazier. #UFC205 pic.twitter.com/ZFnehuohIu — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) November 11, 2016

Я помню, как мы ехали на пресс-конференцию, и по дороге он купил дубленку в стиле Джо Фрейзера. Меховой пиджак с красной водолазкой под ним. Он даже не содрал с нее бирку с ценником, так и приехал в ней на пресс-конференцию. Просто вот такое у него было спонтанное желание купить вещь как у Джо Фрейзера, и он купил ее за несколько минут до пресс-конференции. И это стало иконическим моментом.

Прыжок Хабиба за клетку. «Летел на меня. Думал, куда поворачивать голову»

— Он пролетел прямо рядом с моей головой. О чем я думал? «Куда поворачивать голову, чтобы не попал в меня» (смеется). Но на деле, как президент Любительской ассоциации ММА, я считаю, что вся эта раскрутка к тому бою, ненависть, трешток, все эти моменты — они откатили наш спорт на несколько шагов назад. Очень-очень темная история. Хорошо, что она уже в прошлом.

Хабиб Нурмагомедов.

Об ирландской балладе «Foggy Dew», под которую Конор выходит на бои

— Всякий раз, когда я слышу эту песню — в машине или на улице, магазине, где угодно, — мне хочется встать и выпрямиться. Даже не могу передать, что она для меня значит. Вся наша история встает и выстраивается у меня перед глазами.