«Мы победили Альдо, а спустя три дня я уже прочищал унитаз в зале». Тренер Макгрегора вспоминает путь наверх

Истории, которые вы не слышали.

Главный тренер Конора Макгрегора Джон Кавана — резкая типовая противоположность своему бойцу. Даже на пике ненависти лагеря ирландца к Хабибу Нурмагомедову в той эпопее осенью 2018-го лично сам Кавана не сказал ни одного плохого слова о сопернике и его окружении. Джон — честный, мирный ирландский труженик, который много лет просто пытается аккуратно и добросовестно вести дела своего зала SBG Ireland в Дублине, помогая его бойцам.

Первая встреча Конора с Каваной получилась символическим столкновением двух сил — неудержимой агрессии-хаоса и всепобеждающего спокойствия-адекватности. О ней тренер вспоминал в интервью ESPN:

«Я помню первый день Конора в моем зале. Он пришел на взводе, очень агрессивным, хотел всем показать себя. В первые несколько часов он избил двух лучших ребят в зале.

Он был жестоким в спаррингах, не видел границ. Я взбесился, увидев такое отношение, набросился на него и повалил.

Заблокировал ему руки и начал бить его сверху. Я обрушал на него настоящие удары и кричал: «Скажи мне, что ты пришел сюда тренироваться и учиться, а не избивать людей и устраивать разборки!«. И под ударами он пообещал мне, что будет вести себя как полагается«.

На предбоевой неделе к UFC 257 на Бойцовском острове Кавана сел поговорить с британским медиа BT Sport и вспомнил еще больше душевных историй о пути Конора на вершину.

Чтобы UFC взяли Конора, Кавана писал им 50 раз. И все 50 раз ему отказывали

Удивляет рассказ Каваны о трудностях попадания Макгрегора в UFC. Из многочисленных историй президента UFC Даны Уайта следует, что они сами первыми увидели Конора, мгновенно прикинули его потенциал и немедленно подписали. Однако Кавана вспоминает, что далеко не все было так просто.

«Какой Конор был, когда он пришел ко мне? — рассказывает тренер BT Sport. — Громкий. Дерзкий. Агрессивный. Резкий. Остроумный. В принципе, ничего не поменялось и сейчас. Я тогда думал о нем: «Невероятный парень, но несобранный. Несфокусированный«. Но после выигрыша первого пояса Cage Warriors он резко поменял отношение к тренировкам, стал тренироваться стабильно и постоянно.

После второго пояса CW мы раздумывали, стоило ли продолжать. Потому что деньги все равно небольшие, финансово мы не росли. Я писал на почту Шону Шелби, написал ему ровно 50 раз. 50 раз было молчание либо отказы.

Это как писать девушке, которая тебе нравится, и наталкиваться на бесконечный игнор. Все решили слова Джо Рогана. Он публично похвалил Конора, и тут же Шелби сам вышел на нас, и вскоре мы получили контракт с UFC«.

Попав в промоушен, Макгрегор лихо накатил с трех побед подряд — апперкот нокаутом в бою с Маркусом Бримэджем, единогласным решением над Максом Холлоуэем (единственный бой Конора в UFC, где он активно использовал борьбу и лежал на сопернике 6 минут поединка) и финишем своим фирменным левым кроссом в поединке с Диего Брандао. После такого старта популярность ирландца стала аномально громкой для бойца с всего лишь тремя поединками в UFC, но промоушен это только обрадовало, и он организовал Макгрегору его первую большую пресс-конференцию в США под бой с Дастином Порье.

Дастин Порье и Конор Макгрегор.

«Мы прилетели в Вегас с Артемом [Лобовым] раньше Конора, — вспоминает Кавана прибытие на первый бой с Порье. — Заселились в Red Rock, очень хороший номер, просто прекрасный. На тот момент мы не знали, что у нас, оказывается, есть водитель и возможность заказывать в отеле все, что мы хотим, бесплатно. Поэтому мы брали с Артемом такси, ехали в центр города и как-то бюджетно, скромно обедали.

Тут проходит два-три дня, и до нас доводят: «Нет-нет, у вас есть личный водитель. Вы также можете заказывать в номер любую еду«. Мы сразу с Артемом расслабились, накинули махровые халаты и начали заказывать в номер лобстеров, стейки... Вызвали водителя, он возил нас по всему городу.

Мы думали, что попали с Артемом в лучший номер отеля, который когда-либо существовал, но тут прибыл Конор и переселил нас в действительно лучший номер. Там был бассейн прямо в номере, столик в бассейне, все, что можно только придумать для бассейна, там было..."

После быстрой победы над Порье Конор легко проскочил еще одного оппонента — уроженца Омска Денниса Сивера, забив его на земле, и вышел на первый по-настоящему большой бой в карьере — против легенды полулегкого веса Чэда Мендеса.

Конор научился выходить из гильотины Каваны, и потом это спасло его в гильотине Мендеса

С Мендесом Макгрегор впервые прошел через серьезные технические трудности: он нахватал тяжелых ударов в стойке, долго лежал под соперником на земле, принимая мощные амплитудные локти, и попался в жесточайшую гильотину. О спасении из этого удушающего приема Кавана рассказал очаровательную историю.

«Я называл эту гильотину «Разбитое сердце«, — говорит тренер BT Sport. — Дело в том, что когда я начал обучать Конора джиу-джитсу, то постоянно финишировал его именно гильотиной. Это моя коронка. Но он развивался, быстро учился БЖЖ и потом достиг такого уровня, что я уже не мог больше финишировать его этой гильотиной. Он постоянно вылезал из нее. И тогда я прозвал ее «Разбитое сердце» за то, что эта гильотина навсегда перестала работать против него.

Mendes attempted a guillotine choke, but McGregor willed his way out and brought the action back up to the feet.



This was the beginning of the end of the contest. pic.twitter.com/1KTNq5UdYZ — MMA History Today (@MMAHistoryToday) July 12, 2018

И когда Конор попал в нее с Мендесом, я знал, что у него есть навыки выбраться. Это был ключевой момент боя. Мы знали, что у Мендеса страшная гильотина, он многих финишировал ею в зале, в TAM очень сильно ставят этот прием. И он не смог исполнить ее с Конором. А когда ты устал, и у тебя не проходит твоя главная фишка, это ментально тебя разваливает«.

Воспоминания о бое с Мендесом нельзя не приправить атмосферной историей рефери того турнира Марка Годдарда. После главного боя вечера он, чтобы прийти в себя, побрел в самые отдаленные и глухие коридоры арены и встретил там самого Кавану!

«Когда Конор дрался с Чэдом Мендесом в MGM Grand, то, что происходило на арене, не поддается сравнению ни с чем, — рассказывает Гаддард подкасту Full Reptile. — Я помню, что за Рикки Хаттоном всегда ездила огромная выездная группа болельщиков, но то, как поддерживали Конора, — это другой уровень. 12 тысяч человек просто хотели попасть на его взвешивание. MGM Grand трещал по швам, стены людей наваливались на другие стены людей, ни единого пустого участка, уголка. Все дышало энергией, я никогда и нигде не видел ничего подобного.

Взвешивание Конора Макгрегора.

Полиция и пожарные не знали, что делать, у них была настоящая паника — настолько много было людей и настолько возбуждены они были. Все *** вышло из строя и превратилось в какой-то карнавал. Я помню, как после боя я захотел спрятаться от всего этого шума и ушел куда-то вглубь MGM Grand, в какие-то глубокие, темные и неизвестные коридоры. Я уходил глубже и глубже, и тут я встречаю Джона Кавану. Я знал его много лет. И вот в день самой важной победы в его карьере я зашел в самое глубокое и отдаленное место MGM и встретил его. Помню, что он ел банан. Мы натолкнулись друг на друга, посмотрели друг другу в глаза. И просто развели руками, ничего не сказали. Это был какой-то сюр, никто из нас не понимал, как мы здесь оказались«.

Бой Конора с Альдо был для Каваны вершиной мира, но уже через три дня он чистил забившийся унитаз в своем зале

Нокаутировав Чэда Мендеса за секунду до конца второго раунда, Конор стал временным чемпионом и вышел на многолетнего главаря дивизиона — не проигрывавшего на тот момент 10 лет Жозе Альдо. Несмотря на экстраординарную сложность задачи, ирландцу понадобилось всего 13 секунд на ее решение. Он быстро встроенным в голове радаром установил нужную дистанцию, очерчивая ее фирменным маятником — пружинистыми челноками вперед-назад, поймал Альдо на чрезмерно агрессивном навале с размашистым хуком и встретил его левым коротким боковым в челюсть. Есть самый быстрый нокаут в истории титульных боев UFC.

Жозе Алдо и Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports

Кавана вспомнил историю, как, вернувшись в Ирландию спустя несколько дней после исторический победы, он быстро и бесцеремонно был спущен жизнью с пьедестала обратно на землю.

«Я помню, как после победы Конора над Альдо уже на следующей неделе я вернулся в SBG. Захожу в зал, осматриваю обстановку, и тут выясняется, что забился туалет.

И я взял большой вантуз и начал чистить унитаз... Помню, мне пришла в голову мысль: «Еще несколько дней назад я был на вершине мира, на нас смотрели миллионы людей, а теперь прочищаю забившийся туалет«. Жизнь умеет через такие моменты делать тебя скромнее«.

Продолжение воспоминаний Джона Каваны о восхождении Конора Макгрегора читайте завтра в «СЭ».