Денис Лебедев: «Конор еще вернется. От таких больших денег мало кто отказывается»

Российский боксер Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение ирландца Конора Макгрегора от американца Дастина Порье в главном поединке UFC 264.

«Я почему-то и думал, что Конор проиграет. Я часто ошибаюсь в таких больших прогнозах, но сейчас оказался прав. Но я думаю, это не конец. Уверен, что Конор вернется. За границей модно кричать и плеваться. Кто откажется от легких денег? Все что он делал для того, чтобы стать Макгрегором с большой буквы, он делал, чтобы зарабатывать. Поверьте, это большие деньги. От них мало кто отказывается. На мой взгляд, ему уже хватит. Но человеку всегда мало. Единицы могут признать, что здоровье важнее денег», — сказал Лебедев «СЭ».

Напомним, Макгрегор проиграл Порье на UFC 264. В конце первого раунда он, оступившись, сломал ногу. Поединок был остановлен.