Менеджер Хабиба высказался о поражении Макгрегора в бою с Порье
11:30
Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова, высказался об ирландце Коноре Макгрегоре, потерпевшего поражение от Дастина Порье на UFC 264.
«Семью нельзя в это втягивать. Этот парень — кусок дерьма. Мои поздравления Дастину Порье. Хорошие вещи происходят с хорошими людьми», — написал Абдель-Азиз в Twitter.
Бой завершился после первого раунда победой Порье после того, как Макгрегор сломал голеностоп. Ирландец потерял равновесие и оступился.
Это был третий поединок между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу Порье.
У Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений. На счету Порье — 28 побед, 6 поражений, 1 результат боя был признан несостоявшимся.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/AliAbdelaziz00/status/1414081877623771136
Читайте также
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю