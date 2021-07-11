Менеджер Хабиба высказался о поражении Макгрегора в бою с Порье

Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова, высказался об ирландце Коноре Макгрегоре, потерпевшего поражение от Дастина Порье на UFC 264.

«Семью нельзя в это втягивать. Этот парень — кусок дерьма. Мои поздравления Дастину Порье. Хорошие вещи происходят с хорошими людьми», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

Бой завершился после первого раунда победой Порье после того, как Макгрегор сломал голеностоп. Ирландец потерял равновесие и оступился.

Это был третий поединок между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу Порье.

У Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений. На счету Порье — 28 побед, 6 поражений, 1 результат боя был признан несостоявшимся.