Бокс/ММА
Порье – Макгрегор
Новости
Статьи Все материалы
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Порье – Макгрегор

Менеджер Хабиба высказался о поражении Макгрегора в бою с Порье

11:30
Теги:

Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова, высказался об ирландце Коноре Макгрегоре, потерпевшего поражение от Дастина Порье на UFC 264.

«Семью нельзя в это втягивать. Этот парень — кусок дерьма. Мои поздравления Дастину Порье. Хорошие вещи происходят с хорошими людьми», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

Бой завершился после первого раунда победой Порье после того, как Макгрегор сломал голеностоп. Ирландец потерял равновесие и оступился.

Это был третий поединок между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу Порье.

У Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений. На счету Порье — 28 побед, 6 поражений, 1 результат боя был признан несостоявшимся.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/AliAbdelaziz00/status/1414081877623771136

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

Читайте также

Эмоции Конора Макгрегора после перелома ноги в бою с Порье
Менеджер Хабиба высказался о поражении Макгрегора в бою с Порье
Дастин Порье — Конор Макргегор: обзор боя UFC 264
Аргентина — Бразилия: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Кубка Америки
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
2
Офсайд