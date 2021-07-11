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Порье – Макгрегор
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Стал известен счет по судейским запискам в поединке Порье — Макгрегор

11:46
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В сети появились судейские записки по итогам боя между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором. На момент остановки поединка все трое судей отдавали предпочтение Порье.

Двое из них поставили по итогам первого раунда счет 10-8, третий судья поставил 10-9.

Напомним, поединок завершился после первого раунда по решению доктора. Поединок начался в стойке. Бойцы обменивались ударами. Макгрегор активно использовал лоу-кики и оказывал прессинг. Затем Порье перевел соперника в партер и стал наносить удары. Макгрегор смог отзащищаться и к концу первого раунда встал на ноги. В самой концовке он, отступая, сильно подвернул ногу и сломал ее.

По уверениям Порье, Макгрегор сломал ее еще во время своих лоу-киков в начале раунда.

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