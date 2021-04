Порье ответил Конору насчет долга в благотворительном фонде

Американский боец UFC в легком весе Дастин Порье на своей странице в Twitter 12 апреля ответил Конору Макгрегору, который не перевел обещанные деньги в его благотворительный фонд.

«100% нет никакого долга. Вы предложили, мы приняли это предложение. Как я уже сказал, ваша команда никогда не отвечала на наши электронные письма относительно того, куда пойдут средства. 10 июля вы снова испытаете вкус поражения», — написал Порье.

100% never a debt. You offered, we accepted, and like I said your Team never responded to our emails regarding the process of where funds would be put to work! July 10th you will taste defeat yet Again https://t.co/k3Cu9DG1Me