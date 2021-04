Порье обвинил Макгрегора в уклонении от пожертвования в благотворительный фонд

Американский боец UFC в легком весе Дастин Порье на своей странице в Twitter 12 апреля обвинил Конора Макгрегора в уклонении от пожертвования в благотворительный фонд.

«Конор! Ты обещал сделать пожертвование в мою благотворительную организацию, но сразу после январского поединка все представители твоей команды куда-то резко пропали. Я поспешил тебя поблагодарить ранее, потому что их команда связалась на неделе перед боем и обещала все перевести. Мы трижды пытались связаться с твоими представителями, но все тщетно. Конор, увидимся 10 июля, там ты заплатишь за все», — написал Порье.

That's a fun prediction! @TheNotoriousMMA you also predicted a donation to my foundation and you and your team stopped responding after the fight in January.

See you soon.

July 10th Paid In Full!