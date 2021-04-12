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Порье обвинил Макгрегора в уклонении от пожертвования в благотворительный фонд

10:59
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Американский боец UFC в легком весе Дастин Порье на своей странице в Twitter 12 апреля обвинил Конора Макгрегора в уклонении от пожертвования в благотворительный фонд.

«Конор! Ты обещал сделать пожертвование в мою благотворительную организацию, но сразу после январского поединка все представители твоей команды куда-то резко пропали. Я поспешил тебя поблагодарить ранее, потому что их команда связалась на неделе перед боем и обещала все перевести. Мы трижды пытались связаться с твоими представителями, но все тщетно. Конор, увидимся 10 июля, там ты заплатишь за все», — написал Порье.

В январе 2021 года Порье отправил в нокаут Макгрегора, взяв реванш за поражение семилетней давности. С тех пор глава UFC Дана Уайт и два бойца вели переговоры, пытаясь согласовать дату третьего боя. На данный момент известно, что поединок состоится 10 июля.

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