Сборная России по дзюдо вышла в финал командных соревнований на Европейских играх

Сборная России по дзюдо одержала победу над Белоруссией со счетом 4:2 в полуфинале командных соревнований на Европейских играх-2019 в Минске.

В финале россияне будут бороться с представителями Португалии, которые ранее оказались сильнее голландцев.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.