Фьюри заявил, что Усик уехал в больницу со сломанной челюстью, но украинец пришел на конференцию и бойко говорил

Британец врет?

Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением и стал первым с 1999 года абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

Поединок получился очень драматичным, оба столкнулись с большими трудностями и ущербом: Усик был потрясен от могучего апперкота в 6-м раунде, принял несколько тяжелых ударов в корпус, Фьюри же в 9-м раунде и вовсе был близок к падению в нокаут, спасли рефери и гонг.

Поражение британец принял не очень достойно — сначала заявил в ринге, что выиграл бой и судьи отдали победу Усику, потому что его страна участвует в военных действиях, а потом, на пресс-конференции, сказал, что Александр уехал в больницу со сломанной челюстью. Но тот пришел отвечать на вопросы журналистов сразу после Фьюри и не был похож на человека со сломанным лицом: говорил бойко и внятно.

Приводим самые интересные высказывания обоих боксеров.

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Первым к журналистам вышел побежденный Тайсон Фьюри.

О том, что победу одержал именно он

«Я думаю, я выиграл 5 раундов из первых 6, и потом я выиграл несколько раундов в следующих 6. Близкий бой, не знаю... Один судья посчитал, что я выиграл. Усику 37 лет, мне 35, мы уже не юнцы, но показали блестящий бой, я горжусь собой. Я пропустил удар, я был потрясен, но я встал и вернулся, так и поступает Цыганский король».

О том, что мог бы сделать лучше в этом бою

«Я не думаю, что мог подраться сегодня лучше, я показал все лучшее во мне. Единственное, если бы мне сказали перед последними двумя раундами, что я проигрываю, я мог бы пойти на него всеми силами и вынести. Я не судья, я не могу судить бой, боксируя в то же самое время. Если бы мне перед последним раундом сказали: «Ты проигрываешь, иди попробуй финишировать его», я бы пошел. Но мы верили, что выигрываем, поэтому задача была просто боксировать, делать то, что я делал. Но в остальном я сделал все, что мог. Может быть, я мог бы защищаться плотнее, быть сфокусированнее, не так заигрываться, но я так кайфовал, я игрался, я просаживал ему корпус, доводил апперкоты. Усик не особо меня удивил, я и так знал, что он хороший боксер, мы полностью подготовились к нему, провели даже два кэмпа, учитывая, что в первом я снялся из-за сечки».

О реванше и сломанной челюсти Усика

«Бой только что закончился, вы видите, что мое лицо разбито, а он уехал в больницу со сломанной челюстью, тоже разбитый (первым о том, что Усик поехал в больницу делать снимок челюсти сказал промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен — прим. СЭ). Я 7 месяцев тренировался к этому бою, я хочу домой, отдохнуть, лечь. А потом мы перегруппируемся и подумаем. Я люблю бокс, мне через несколько месяцев 36, и я боксирую с самого детства».

Сразу после Фьюри к журналистам вышел Александр Усик. Вполне возможно, он мог за 30-40 минут между окончанием боя и началом пресс-конференции успеть съездить в больницу и вернуться (хотя маловероятно), но в любом случае, признаков перелома у него не было заметно, человек с таким повреждением не может спустя 40 минут после боя четко, ясно, долго говорить (а если перелом и был, то, скорее всего, в 6-м раунде, после того апперкота).

О решении судей

«Я верю, что выиграл. У меня украли нокаут в 9-м раунде? Я об этом не думаю, потому что победа у нас. Не знаю, может быть. Но у нас есть победа. Окей, нет нокаута — не проблема. Зато 12 раундов — это большая драма».

О реванше

«Я не хочу сейчас думать о боксе. Я начал готовиться к бою в сентябре 2023-го, 9 месяцев работы. Я пропустил Новый год, я пропустил день рождения моего сына и рождение моего сына, пропустил день рождение дочери и рождение другой моей дочери. Я пропустил все мои семейные праздники, фокусировался только на этом бое. Я хочу вернуться домой, в мою церковь, помолиться, сказать спасибо Богу. Я благодарен всем, кто молился за меня, это много людей».

О том, что попросил умершего отца больше не являться к нему во сне

Журналист: «Вы рассказывали, что иногда перед боями умерший отец является к вам, улыбается. Приходил ли он перед этим боем и насколько это помогло?»

Александр Усик: «Нет. Потому что когда последний раз отец приходил ко мне во сне... Я скучаю по отцу. Но я сказал ему: «Папа, ты живешь там, я живу здесь. Пожалуйста, не приходи ко мне. Я люблю тебя». Мне тяжело, когда отец приходит, я вспоминаю всю мою жизнь (плачет). Я знаю, что он здесь».