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«Масштаб Усика мы постигнем только со временем». Реакция западных и украинских СМИ на главный бой XXI века

Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе
Отдел единоборств «СЭ»
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Александр Усик и Тайсон Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото AFP

 

Александра называют легендой и особенным человеком.

18 мая в Эр-Рияде прошел вечер бокса, в главном событии которого Тайсон Фьюри раздельным решением судей проиграл Александру Усику поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

 
Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри 18&nbsp;мая. Является ли Усик лучшим боксером постсоветского пространства всех времен?

«Александр Усик — особенный человек, и эта оценка не имеет ничего общего с тем фактом, что он также является одним из величайших боксеров, когда-либо выходивших на ринг. Он духовный, богобоязненный человек, любящий свою семью, обладающий прекрасным чувством юмора и невероятным талантом, умеющий держать кулаки в перчатках. Он опытный боксер, но именно его выдержка, твердость и настойчивость стали в субботу наиболее ответственными за величайшую победу в его профессиональной жизни» (Кевин Айол, keviniole.com).

«Бой Усика против Фьюри был именно тем, чего не хватало боксу. Бой, достойный бесспорного чемпионства. Это не бой между Фьюри и Деонтеем Уайлдером в их трилогии, названный ESPN «Боем года 2021», а демонстрация боксерских навыков, сердца и смелости» (Майк Коппингер, ESPN).

Александр Усик и Тайсон Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото AFP

«Усик — первый абсолютный чемпион в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов. Вероятно, они проведут матч-реванш в октябре. И он будет абсолютным чемпионом в течение двух недель, потому что потом его лишат титула IBF. А пока... история. Он сделал это» (Ариэль Хельвани, соцсети).

«Усик победил Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Теперь у него есть только финальный босс — Джейк Пол» (Джед Гудман, соцсети).

«Тайсон Фьюри был крупнее. Александр Усик был лучше. И, как последнее подразумевалось заранее, мастерство обычно превосходит все остальное» (Майкл Розенталь, MMA Junkie).

 
Тайсон Фьюри и&nbsp;Александр Усик. Усик почти прикончил Фьюри, или Цыган опять впарил нам подделку?

«Хотя бой был очень равным, мощный нокдаун в конечном итоге принес Усику бесспорную победу за титул. Фьюри прыгал по боксерскому рингу как пинбол, пытаясь удержать ноги под собой и одновременно пытаясь защитить лицо, но в конце концов упал в угол и был спасен гонгом» (Алекс Бехунин, MMA Mania).

«Усик выглядел лучше в течение этих 12 раундов, но стопроцентной уверенности в решении судей все равно не было. Поэтому выдохнуть украинцы смогли, только когда услышали, что раздельным решением победу все же одержал именно Усик» (Евгений Гладун, ua-football.com).

«37-летний крымчанин появился на ринге в казацком наряде и надписью «ФК «Полесье» на спине. Усик вдохновенно спел национальный гимн, после чего бросился в бой» (Александр Чеканов, obozrevatel.com).

Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри
Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри.
Фото AFP

«Называть Александра Усика лучшим украинским боксером при наличии братьев Кличко долгое время было как-то неуважительно. И когда он стал абсолютом. Ведь это только крузервейт. И тогда, когда он перебрался в тяжелый вес и победил Джошуа. Ведь это же Джошуа, да и пояса не все. Теперь Усик безапелляционно — главный украинский боксер в истории.

 
Бой Тайсон Фьюри&nbsp;&mdash; Александр Усик. Усик уронил Фьюри и нанес британцу первое поражение. Александр — абсолютный чемпион мира!

Боксер, никогда не заставлявший сомневаться в себе, находясь в ринге. Принимал тяжелые удары, переживал бури активностей от гигантских соперников и отовсюду выходил победителем. Боксер, впервые в истории Украины завоевавший все авторитетные чемпионские пояса. А потом повторил это достижение. Боксер, масштаб которого мы сможем полноценно постичь только со временем» (Андрей Розанов, ua.tribuna.com).

«Главную задачу Усик выполнил — собрал все пояса дважды. Больше ничего и не нужно. Легенда!» (sport.ua)

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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