Что Мераб может сделать лучше в третьем бою с Яном? Как покрыть такую разницу в таланте?

Тяжелая задача.

Второй бой между Мерабом Двалишвили и Петром Яном провел четкую разницу между великим трудягой с маленьким талантом и великим трудягой с большим талантом.

Мераб — огромный труженик, боец колоссальной прочности, выносливости, физической силы и силы воли. Ян — такой же выносливый, физически сильный и волевой трудяга, но при этом великий талант. Когда он здоров и мотивирован, бойцу с меньшим талантом его не победить.

Под талантом мы понимаем прежде всего способность к усвоению техник и мышление. Ян - один из лучших боксеров в истории UFC, если не лучший, при этом первоклассно освоивший удары ногами и бросковую борьбу. Не было в UFC других боксеров и кикбоксеров, которые так здорово бы защищались от борьбы и в то же время проводили собственные разнообразные броски.

Ян делал подсечки Магомеду Магомедову в ACA, втыкал головой со слэмов Стерлинга и Мераба, проводил передние подножки, проходы в ноги, ножницы, сваливания задним седом, зацепы... Его два зашагивания с Сонгом Ядонгом, благодаря которым он выиграл бой, — один из самых своеобразных тейкдаунов, что мы видели в UFC. Ядонг очень здорово дрался с Яном, создавал ему много проблем, и победил Петр только благодаря тому, что сделал очень тонкие и сложные вещи.

Как же тогда быть Мерабу, если соперник настолько талантливее? Кое-какие частности есть.

— Во-первых, Мераб будет драться после 10-месячного перерыва, а не четвертый раз за год, как в 2025-м, спустя два месяца после 5-раундового боя. Его тело будет свежее, нервная система крепче. Четыре титульных боя в 34 года — это сумасшествие, на таком уровне никто так не делает. Отдохнувший Мераб сможет делать все, что он делал, но с большей энергией и силой. К тому же в этот раз он явно проведет специальную подготовку под Яна, а не будет надеяться только на давление, тейкдауны и функционал. Вопрос: насколько вся эта свежесть и подготовка перекрываются тем, что Мераб а) стал еще более возрастным бойцом (между 34 и 35 есть разница); б) получил огромный ущерб в прошлом бою. В случае нового попадания в нос у него будет тяжелый рецидив; в) явно потерял в уверенности. Он увидел, что его стиль машины может не работать, что Ян заметно превосходит его в таланте.

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— Во-вторых, Мераб должен отбивать Яну ноги. В первом бою три года назад у него был в этом успех, он хорошо перебил Петру ногу. Джимми Ривера (непростой бой для Петра) тоже эффективно применял лоукики, как и Жозе Альдо. Нужно бить боксерам по ногам — это обязательно. Лоукик — единственный удар ногой, на который Мерабу хватит техники.

— В-третьих, он должен наносить ущерб из завязок, использовать свое преимущество в борьбе, сталкивании к сетке. Нокаут Царукяна с Руффи показал, что у борца в клинче гораздо больше возможностей, чем тейкдауны. Можно менять уровни, путать и наносить ущерб. Мерабу по силам прижимать к сетке, брать спину, создавать по 20-30 завязок за бой. Нужно пытаться хитрить и находить удары. Не только брать голову и пытаться свалить. Другое дело, что Петр в ударах из завязок сам очень опасен и, если Мераб не прошел хорошей подготовки под такую манеру и даст пространство в клинче, Ян рассечет его или уронит.

— В-четвертых, нужно отбивать корпус Яну, о чем, кстати, угол Мераба и просил его после второго раунда. И Мераб пытался! Заметьте, он бил типы, он бил колени из клинча, он на самом деле пытался подстроиться. Ему просто не хватило техники нанесения ударов ногами и коленями, чтобы хорошо попадать. А у сетки разбивать руками по корпусу он не решился, боялся контратак или просто не хотел так работать. На дистанции выцеливать корпус Яну слишком опасно, он сконтрит, но у сетки, в завязках надо пытаться пробить ему дыхалку.

— В-пятых, Мерабу надо так подгадывать, чтобы Петр поднимал руки в блок, чуть сводил ноги поближе и давал возможность для прохода в две ноги. В одну его очень тяжело повалить. Правда, у Мераба плохие удержания и переходы за спину, с двух ног Петр очень легко вставал. Но, возможно, за 10 месяцев Мераб поработал над взятием спины, удержанием и сваливанием на подрыв. Хотя на таком уровне малореально в этом сильно вырасти за 10 месяцев, тем более с такой антропометрией и техникой...

— В-шестых, Мерабу надо что-то делать с передней рукой Яна. Во втором бою Петр все построил через переднюю руку: финты, контроль дистанции, джеб, подготовка кросса (первый же правый кросс рассек нос и изменил бой). Мераб в принципе в самом начале боя неплохо пользовался тем, что Петр далеко выставлял переднюю и особо не отходил вбок при атаках, а перекрывался одноруким блоком от ударов соперника дальней и чуть оттягивался по прямой. Так, Мераб несколько раз сам жестко попал правой. В этом бою нужна более продуманная работа с передней рукой, нужно не давать Яну прицеливаться и комфортно поджимать. Хватит ли у него для этого навыка? Ян - очень опасный боксер. Он настолько хорош с рук, что все соперники по умолчанию пятятся назад, потому что не могут стоять с ним в центре или наступать. А футворк Мераба не на том уровне, чтобы уходить и сбрасывать Яна с атак. Он подожмется к сетке, где-то сделает перешаг или недошаг и пропустит. Сразу же навязывать борьбу, когда у Яна хорошо стоят ноги, он в хорошей позиции, - это пустая трата сил. Ян доказал, что физически он не слабее Мераба в клинче, стоит намертво, еще и сам контратакует в борьбе, переводит. Поэтому везде для грузина блоки.

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И все, что мы перечислили, - это только частности. Нужен целостный рисунок боя, нужен свой ритм. Сможет ли Мераб снова драться в нем, давить и навязывать завязки, не будут ли ему ритм разбивать постоянными ударами и контрборьбой? Одного тяжелого удара достаточно, чтобы борьба пошла наполовину хуже.

Так что... На бумаге грузину особо нечем менять, но ММА настолько комплексный спорт, что все возможно. Крайне важен первый раунд - вдруг Мераб хорошо приложится к ноге или начнет с очень хорошей завязки и жесткого попадания в клинче? Психологическая инициатива сразу перейдет к нему (хотя Ян, как никто, умеет сохранять спокойствие и уверенность). Припомним и то, что Петр во второй половине карьеры редко проводил два боя подряд одинаково сильно. У него были частые перепады формы и мотивации, боец он очень травматичный. Мераба он уверенно разбил, сможет ли снова настроиться и подойти здоровым?