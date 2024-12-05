Свежее интервью с легендарным боксером.

6 декабря в Дубае пройдет турнир IBA «Ночь чемпионов», где в главном бою сразятся непобежденный россиянин Никита Зонь и кубинец Арлен Лопес. На боксерское шоу приехали многие известные в мире единоборств люди: это и Мэнни Пакьяо, и Петр Ян, и Шеннон Бриггс, и, конечно же, бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю. Времени у Константина Борисовича было немного — был занят церемонией взвешивания, но 8 минут он журналистам уделил, ответив на вопросы о грядущем реванше Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола (бой пройдет 22 февраля в Эр-Рияде), поединке Майка Тайсона и Джейка Пола и сыновьях — Тиме Цзю и Никите Цзю.

— Как восприняли анонс реванша Бивола и Бетербиева?

— Я не был сторонником этого боя в самом начале. Просто не хотел, чтобы у нас вместо двух чемпионов был один чемпион.

— Но уже-то один чемпион.

— Сейчас уже один чемпион, поэтому... Предвещаю... Бетербиев сейчас проигрывает — и третий бой. Будет трилогия.

— А это часть бизнеса или спорт?

— Я так не хочу, чтобы это было частью бизнеса. То же самое, что и бой Фьюри — Усик. Хотя вижу возможное то же самое развитие событий: Фьюри выиграет — и будет третий бой за баснословные деньги.

— Но ведь не просто так Турк аль аш-Шейх начал говорить про Владимира Кличко в контексте Фьюри, что...

— Че, вы серьезно думаете, что Володя захочет боксировать сейчас?

— После Майка Тайсона я уже ничему не удивлюсь (16 ноября 58-летний Тайсон проиграл по очкам боксеру-блогеру Джейку Полу. — Прим. «СЭ»).

— Что было у Майка Тайсона [бой с Джейком Полом] — мы же все видим, что это комедия. С трагедией.

— Вам его жалко было?

— Это доказало мою правильную мысль, что старикам нужно сидеть дома.

— Может, комиссии не должны допускать такого?

— В Австралии не разрешается после 32 выступать. Не во всех штатах, но в каком-то штате... по-моему, в New South Wales (Новый Южный Уэльс. — Прим. «СЭ»), не дают разрешения [выступать боксерам старше 32 лет]. Я считаю, что это правильно, нормально. Этот спорт — для молодых. Кроме того, что это громадные нагрузки, так тут еще и в голову бьет.

Футбол для стариков — нормально, баскетбол — нормально. Но не бокс. Там же все-таки уже другие... Голова остается та же, а восприятие — совсем другое. Поэтому я не сторонник, поэтому меня не заставят туда [в ринг] выйти.

— А разве это не является хорошей популяризацией бокса, если будет трилогия между Бетербиевым и Биволом?

— Если будет трилогия — да. Еще раз говорю: сколько у нас чемпионов [мира] на данный момент в России?

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Фото Getty Images

— Три.

— Три. А было бы четыре! И в чем популяризация — что на одного меньше стало?

— Один абсолютный.

— Я понимаю. Но второго-то нет.

— Геннадий Головкин говорит, что ему важны не пояса, а наследие. И когда такие бои — когда встречаются двое лучших...

— Сейчас я хотел бы видеть второй бой. Посмотреть, что они изменят в подготовке и в стратегии боя. Тут интересно. С профессиональной точки зрения интересно понять, сделали ли они ошибки какие... Для Бетербиева это тоже не самый лучший бой. Он не доказал, как бы он сам хотел. Потому что когда он делает нокаут...

Это понятно, да? Для него это уже было как проигрыш — то, что он [всю] дистанцию сделал. Я так думаю. Чуть-чуть [есть] ощущение. Каждый из них хочет доказать всем — и прежде всего самим себе, — что он лучший.

— Кто из них изменит себя в большей степени по сравнению с первым боем?

— Оба будут менять.

— За такой короткий срок это возможно сделать?

— Тактически — конечно. Они меняют стратегию боя. Все зависит от того, как ты сможешь адаптироваться к стратегии соперника, сможешь ли изменить это дело. Это шахматы. Что мне интересно — что они смогут изменить, что сделать, работа над ошибками. И времени вполне достаточно. Обоим надо менять. Я сейчас говорю не как тренер, а как человек, который смотрит этот поединок. Когда я смотрю бои, у меня три варианта просмотра боя. Первый — просто получаю удовольствие. Второй — как тренерский состав. Третий — как судья. И это все разные ощущения.

— Может, еще четвертый есть — как папа?

— У меня только двое сыновей, которые это делают. И то я смотрел бои сыновей, я их смотрел с точки зрения судьи. Я их каждого просматривал и считал очки — чтобы быть просто нейтральным.

— Как будет развиваться карьера Тима?

— Сейчас восстановится... Это не моя компетенция. Сейчас возвращаемся в работу, через три недели его увижу, у меня будет возможность поработать с ним. Это никому не говорите, потому что это сюрприз... А, нет, выложил уже! Я планирую поехать в Австралию в конце декабря. Приезжайте, кстати. У меня там будут два больших шоу — одно в Мельбурне, другое в Сиднее. Встреча с моими фанами, встреча... Еще не знаю, как обозвать это все. Но хочется пообщаться с теми людьми, которые болели всю жизнь за меня, а сейчас поддерживают Тима.

Костя Цзю (справа) и его сын Тим. Фото Getty Images

— А как давно в последний раз были в Австралии?

— Пять или шесть лет назад.

— А что ждет Никиту?

— В зал его, и вперед! Он еще не проходил издевательства от папы. Я еще с ним не работал совсем. Когда он еще выступал в любителях... И то — я не был тренером своих детей, специально ушел от этой ситуации. Но некоторые вещи я хочу изменить — что они делают неправильно.

— Почему Тим с самого начала боя пошел в рубку с Бахрамом (19 октября Тим Цзю проиграл Бахраму Муразалиеву нокаутом в третьем раунде в бою за титул чемпиона мира IBF. — Прим. «СЭ»)?

— Знаешь, когда я еще сам выступал... На вопрос, который мне не нравился, я говорил: «Следующий вопрос!» И не поспоришь же!

— Как вы проводите Новый год? Идеальный Новый год для вас?

— В этом году я нырну в бассейн прямо в Новый год! У меня дома бассейн есть, поэтому я смогу это сделать.

— Что подарить боксеру?

— Двоечку. Двоечку! Я же не боксер уже, я пенсионер, поэтому двоечку.

— Но что вам подарить?

— Не знаю... я давно не получал подарков на Новый год.