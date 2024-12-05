Шесть дуэлей взглядов между Фьюри и Усиком. Как два лучших тяжеловеса устраивали шоу

Психологическая игра вперемешку с развлечением.

В ночь с 21 на 22 декабря (1.30 мск) в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится боксерский вечер, в главном событии которого проведут бой-реванш 36-летний Тайсон Фьюри и 37-летний Александр Усик. В первом поединке победу решением большинства отдали украинцу, отчего градус напряжения между боксерами сильно вырос. За несколько дней до боя состоится новая дуэль взглядов, и, скорее всего, на ней будет жарко.

Вспоминаем все дуэли взглядов Фьюри и Усика и наблюдаем, как росло напряжением.

Встреча первая: «кролик» и «маленький человечек»

Впервые Фьюри и Усик сошлись лицом к лицу два года назад — сразу после третьего поединка Цыганского Короля с Дереком Чисорой в декабре 2022-го. Тогда Чисора проиграл техническим нокаутом в третьем раунде, а после боя заявил, что ему было бы интересно увидеть встречу Фьюри с Усиком, который находился в зале. Украинец поднялся в ринг — так состоялась первая дуэль взглядов, на которой Тайсон много раз назвал Усика «кроликом» и «маленьким человечком».

«Я думаю, мне удалось немного проникнуть в его голову, — говорил Усик в интервью The Guardian, вспоминая свою первую дуэль взглядов с Фьюри. — Я много раз наблюдал, как Тайсон проникает в головы своих соперников, а теперь я проник в его голову».

Встреча вторая: Фьюри больше не фаворит

Вторая битва взглядов состоялась почти через год. В октябре 2023-го после победы Фьюри над Фрэнсисом Нганну раздельным решением судей. После того поединка любители бокса резко изменили свое мнение и называли фаворитом Усика — настолько плохое выступление против бойца ММА выдал Фьюри.

Александр и на битве взглядов смотрелся увереннее. А вот Тайсон явно был не в лучшем расположении духа.

Встреча третья: Сталлоне и бодалово

16 ноября 2023-го состоялась первая пресс-конференция к бою Фьюри и Усика. Место между боксерами неожиданно занял легендарный актер Сильвестр Сталлоне, а британец начал активно бодать украинца, из-за чего соперники чуть не подрались раньше времени — пришлось вмешаться охране.

Встреча четвертая: Фьюри в шляпе и уверенный Усик

Спустя ровно полгода, 16 мая 2024-го, была проведена еще одна пресс-конференция, уже предваряющая бой 19 мая. Как и положено, завершилось мероприятие дуэлью взглядов Фьюри и Усика. На этот раз британец делал вид, что игнорирует будущего соперника: он встал боком к нему и лицом к зрителям. Александр же спокойно и уверенно сверлил взглядом Тайсона.

Встреча пятая: потасовка

Уже на следующий день оппоненты встретились снова на церемонии взвешивания и провели последний фейс-ту-фейс перед боем. Здесь отчасти повторился сценарий третьего по счету стердауна: спокойный Усик, заведенный Фьюри, бодание лбами и потасовка.

Встреча шестая: Усик в роли Хитмана и щекотка от Фьюри

Перед ответным боем пока состоялась только одна битва взглядов. Это случилось после пресс-конференции 23 октября, куда Усик явился в костюме Хитмана — главного героя одноименной игры про серийного убийцу. В этот раз соперники просто улыбались друг другу, а в конце Фьюри пощекотал Александра.

Новые дуэли

Вероятно, нас ожидают еще две дуэли взглядов между Фьюри и Усиком — на пресс-конференции и церемонии взвешивания перед поединком — на неделе боя, за несколько дней до выхода в ринг. И там точно будет не менее интересно, чем на предыдущих стердаунах.