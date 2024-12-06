Мнения людей из мира бокса и единоборств — о самом громком бое-реванше 2024 года.

В ночь с 21 на 22 декабря (1.30 мск) в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится вечер бокса, в главном событии которого украинец Александр Усик (22-0-0) проведет реванш против британца Тайсона Фьюри (34-1-1) . В первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

Чего ждут от второго боя болельщики и эксперты?

«Победить должен Фьюри, чтобы мы увидели трилогию»

Российский боец смешанных единоборств Михаил Малютин считает, что в реванше Усику будет намного тяжелее, хотя как боксер украинец более классный. «Фьюри сделал работу над ошибками, — сказал Малютин «СЭ». — Скорее всего, второй бой будет намного сложнее для Усика. Хотя если брать именно класс боксеров, то у Усика он выше, школа лучше. Тяжелый вес особенный, один удар может решить весь исход, причем не важно, какой частью руки будет нанесен удар. Фаворита сложно назвать, 50 на 50. Такого большого преимущества, как в первом бою, у Усика точно не будет».

Боец ММА Джефф Монсон признался, что верил в победу Фьюри в первом поединке и будет болеть за британца в реванше. «В прошлый раз думал, что Фьюри победит, но Усик — очень хороший боец, очень талантливый, — сказал Монсон «СЭ». — Он много работает. Против чемпиона тяжело выходить. Надеюсь, сейчас Тайсон победит. И не потому, что Усик с Украины. Понимаю, что он поддерживает определенные события, но это не его выбор, ему не стоит так делать. Усик, конечно, может выиграть, но я надеюсь, что бой заберет Фьюри. Уверен, будет отличный поединок».

По мнению известного дрессировщика Эдгарда Запашного, с точки зрения бизнеса забрать победу должен Фьюри. «Смотреть буду обязательно, и, как и в прошлый раз, буду болеть за Фьюри, — сказал Запашный «СЭ». — Вообще, у них обоих есть огромная мотивация. Усик хочет войти в историю как непобедимый тяжеловес, а Тайсон горит желанием забраться на этот трон. Хочу отметить, что у этого боя еще есть огромный коммерческий вопрос. Из коммерческих соображений победить должен Фьюри, чтобы мы увидели трилогию. Если у них уже ко второму бою гонорары серьезно увеличились, то при трилогии они взлетят просто до небес».

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров считает, что у британца есть шансы, но поединок получится непростым. «У Тайсона есть шанс сосредоточиться и на деле доказать то, о чем он говорит, — сказал Тактаров «СЭ». — Бой будет напряженным. Усика я знаю, Фьюри — нет, так что пусть попытается выиграть».

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри в мае 2024 года. Фото Reuters

«Усик сильнее и в технике, и в классе, и в школе бокса»

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко заявил, что Усик и Фьюри равны, а британец имеет шансы на победу, если лучше подготовился функционально. «Интересное будет противостояние, — сказал Тищенко «СЭ». — Первый бой показал, что соперники равны. Если Фьюри сделал работу над ошибками после первого поединка, у него есть неплохие шансы взять реванш. Он может победить за счет дисциплины и лучшей функциональной подготовки по сравнению с прошлым боем. Считаю, что стартовую часть их первого поединка Фьюри достаточно уверенно провел. А вот во второй половине подсдал. Возможно, был не готов функционально. Но сейчас можно побеждать Усика. Тайсон — достаточно неординарный, эпатажный боец. Уверен, что нас ждет интересный бой и возможная победа Фьюри».

Бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк сообщил, что болеть будет за Усика, но второй бой может получиться не таким интересным, как первый, так как оппоненты друг друга знают. «Как всегда, буду болеть за Александра, — сказал Лебзяк «СЭ». — Этот бой будет явно более тяжелым для обоих. Они друг друга уже знают — и плюсы, и минусы. Думаю, что поединок может быть менее интересным, чем предыдущий. В любом случае больше плюсиков поставил бы Александру. Он и в технике, и в классе, и в школе бокса посильнее, поопытнее Тайсона. Он все-таки еще приверженец классической советской школы бокса, поэтому в технике и тактике он сильнее Тайсона».

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев рассказал, что если в первом бою фаворитом для него был Фьюри, то теперь он считает таковым Усика. «Интересный бой, — сказал Валуев «СЭ». — В предыдущем считал Фьюри фаворитом, но все сложилось иначе. Теперь Тайсону будет тяжелее. Они поменялись ролями, фаворит уже Усик. Он будет себя чувствовать еще более уверенно. Но в любом случае в таком поединке нельзя заранее кому-то отдавать предпочтение. Посмотрим, кто окажется сильнее».

Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи уверен, что Тайсону Фьюри будет тяжело в реванше против Усика. «Думаю, Фьюри понимает, что в этот раз он должен победить, — сказал Малиньяджи ProBox TV. — Ему за 30, и он возвращается после тяжелого поражения. Даже несмотря на то что это было поражение раздельным решением судей, если Тайсон снова проиграет, он окажется среди группы опасных супертяжеловесов. Но действительно ли он хочет быть в этой куче на этом этапе жизни, когда вы заработали свои деньги и чувствуете себя комфортно? Фьюри находится на той стадии, когда трудно восстановиться в этом возрасте».

Тайсон Фьюри. Фото Global Look Press

«Фьюри будет намного лучше, чем в первом бою»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев полагает, что Фьюри не стоит стараться перебоксировать Усика, а резоннее будет показать грязный бокс. «Школа Александра Усика гораздо выше, чем у Тайсона Фьюри. Но у второго свои особенности, английская школа, специфическая. Ожидал, что он покажет все в первом бою, ведь профессиональный бокс — это не всегда по правилам, существуют разные приемчики. Пытаться перебоксировать Усика бесполезно, это мы видели не раз. Но это супертяжелый вес, Фьюри бьет достаточно, чтобы свалить оппонента. Сумеет ли он попасть? Усик не готов драться грязно, он классический боксер, но к этому нужно быть готовым. Если пойдет такой бокс, то результат может быть другим», — сказал Лебедев «СЭ».

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю считает, что оба соперника замотивированы, а поединок получится интересным. «Ожидаю яркий поединок, захватывающий, — сказал Цзю «СЭ». — Надеюсь, со стороны обоих боксеров будет хороший бой. Фаворит? Если Александр не потерял мотивацию, он такой же голодный до сих пор. У него большая мотивация. Но они оба замотивированы. Все-таки на кону большие деньги».