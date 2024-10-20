Бахрам нокаутировал Цзю. Крушение легенды? А еще Шишкина засудили в Германии

Этой ночью в США Тим Цзю потерпел второе поражение подряд в чемпионском бою, и это было сокрушительно.

Уже после боя, рассматривая запись на экране телефона, Тим Цзю проговаривал то, что было на уме у многих, в том числе и у его команды: «Какого хрена сейчас произошло? Чем меня ударило? Я не перегруппировался, не понимаю». Тимофей — честный боксер. Он не обладал всеми задатками своего отца, не было 300 любительских боев на высочайшем уровне, когда он начинал. Он вырос у нас на глазах, дошел до чемпионского титула, потерял его в бою с непростым соперником, когда готовился совсем к другому (строго говоря, и Фундора планировал другой бой, когда Кит Турман решил, что не выйдет против Цзю), и вместо того, чтобы взять легкий бой — снова вышел на чемпионский поединок.

Джермелл Чарло в свое время оставил пояс IBF, чтобы не драться с Бахрамом Муртазалиевым, а тот довольно долго стоял на месте претендента. За вакантный пояс Бахрам боксировал с немецким эквадорцем Джеком Кулькаем, боксером совсем не в лучший период его карьеры: эквадорец — невысокий, квадратный, и бокс у него всегда был такой же квадратный. Но даже с этим стилем до 10-го раунда Кулькай выигрывал у Муртазалиева! Но затем у него словно кислород закончился, и в 11-м раунде чеченский боксер его все же достал и остановил. В общем, это выступление не позволяло судить о том, что Бахрам — боксер элитного уровня.

Но почему-то Тим, который вообще-то может включать голову и использовать разные варианты, предъявил сопернику такой же квадратный бокс. Без изысков, без идеи. Провел первую точную атаку — и продолжил так, будто неприятностей быть не может. Муртазалиев для него со второго раунда — это сплошные неприятности. Левый хук, влетевший в голову Цзю, убрал у него мигом и концентрацию, и чувство дистанции, и ноги. Тим уже бывал в нокдаунах, но тут вставал прям тяжело. Глаза не блуждали — иначе рефери остановил бы все, но в них была какая-то пустота, словно они уперлись в глухую стену. В бетон. Дальнейшие удары были как будто бетонными блоками с размаху по голове. Суммарно три нокдауна во втором раунде, затем еще разок в третьем — и там уже вылетело белое полотенце.

Бахрам Муртазалиев (справа) нокаутировал Тима Цзю. Фото Getty Images

Решение угла Тимофея, которое запоздало ровно на один бой. Когда в поединке с Себастьяном Фундорой весной из-за рассечения Цзю не видел удары, которые прилетали в голову, — они все не подумали о долгоиграющих последствиях. Полгода на восстановление не всегда достаточный срок. Рассечения зарастают, мышцы восстанавливаются, но мозг имеет другой ресурс. Мозг боксера, его сосуды, его сопротивляемость ударам получают урон все время, не только в официальном бою.

Регулярные тяжелые весогонки + последний проигранный бой с тонной пропущенных ударов + перелет и акклиматизация = больно и дезориентирующе, попадания приводят теперь к совсем другому эффекту.

А Цзю к такому не привык, его стиль — пропуская некоторые атаки, доносить свои более жесткие попадания, и ресурс здоровья выручал его в большинстве сложных поединков. А сегодня не выручил. И Муртазалиев, конечно, радовался этой победе и благодарил Всевышнего, но спасибо он должен сказать Себастьяну Фундоре и команде Тимофея, которая не остановила тот бой. Боксеры благодарили друг друга, отзывались с уважением, но элемент недосказанности был где-то рядом. А что если...

Если бы Цзю был умнее и избрал бы тактику, не похожую на летящий лом. Если бы поединок был дома, а не во Флориде. А если бы в боксе Цзю всегда была вот эта лошадиная мощь — и ничего больше?

Логичный вариант для Тима я вижу один: большая пауза, около года, потом домашний бой, попутно попытаться изменить стиль и манеру, для этого, очевидно, понадобится новый тренер и переезд на какое-то время в США. Затем картина в дивизионе может уже измениться, и Цзю может понадобиться реванш с Фундорой или Бахрамом, а может быть, это будут Кроуфорд и Чарло в поисках легкого боя. Кто знает.

Муртазалиев, сейчас мощно заявивший о себе, еще и напоминание нам всем о том, что никогда не надо списывать андердогов. Всегда может оказаться, что в предыдущем поединке мы не видели всего лучшего от одного бойца, а другой ведет какую-то еще свою борьбу, которая скажется в ринге. Так или иначе, было немало чемпионов, которые, взяв титул, не смогли его защитить. Бахрам — смог и двигается дальше. Кто-то в соцсетях уже называт его мини-Бетербиев, а другие шутят: «Посмотрим, как теперь Джермелл Чарло запомнит и попытается произнести его фамилию».

Уильям Скулл Йеро. Фото Getty Images

Вечером 19 октября, в Германии в суперсреднем весе за пояс IBF, оставленный Саулем Альваресом, боксировали местный кубинец Уильям Скулл Йеро и Владимир Шишкин, последние годы выступавший в США. Визуально Шишкин вроде бы контролировал бой, причем ему хватало для этого одного джеба — Скулл атаковал невыразительно, телеграфировал свои удары, которые Владимир видел и успешно защищался. На фоне усталости в чемпионских раундах Шишкин почему-то решил попробовать поймать оппонента ударом справа, но дважды опасно выхватил навстречу. Домашний немецкий бой для кубинца, который казался провальным даже для болельщиков-кубинцев в зале, в итоге был оценен судьями, как обычно судят в Германии, — все своим. Все трое отдали победу Уильяму Скуллу. 116-113, 115-112 и 116-112, и это похоже на ограбление куда больше, чем другие чемпионские поединки в этом году. Судей оправдывает только то, что поединок был унылым и без событий, так называемый бокс категории Б, прямо скажем, не очень чемпионского уровня. Возможно, судьи заснули в процессе. Но такого отношения к себе Шишкин не заслужил. Протест, разумеется, можно подать — но ничего он не даст.

И этим утром в Аргентине домашний боксер из Екатеринбурга Заур Абдуллаев (домашний не значит плохой!) внезапно оказался на выезде — против Хуана Хавьера Карраско. Бой должен был состояться в сентябре на Южном Урале, но Карраско не выпустили из страны, что-то такое произошло. Теперь Заур прибыл в город Мендоса, который среди высокогорных равнин и у подножия Кордильер, и устроил себе «домашний поединок». В том смысле, что боксировал, как привык дома . Сначала кормил и кормил соперника ударами, увеличивал темп и плотность, в 12-м раунде из угла Карраско выбросили полотенце.

Как это иногда бывает в таких местах — в зале во время боя погас свет, но ненадолго, в начале восьмого раунда. Ну и по древней латиноамериканский традиции в ринг после остановки полетели бутылки и прочий мусор — но не сильно активно. Я видел и похуже, как толпа врывается, чтобы избить боксера, и тот с командой прячется под рингом. Абдуллаев теперь встанет на вторую строчку IBF в легком весе, выше него только мексиканец Уильям Сепеда, а чемпион Василий Ломаченко уже не раз дал понять, что, скорее всего, уйдет из бокса.