Бетербиев и Бивол — самые сложные соперники в карьере друг друга. Победитель станет абсолютным чемпионом
В ночь с 12 на 13 октября россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол возглавят боксерский турнир, который пройдет в Эр-Рияде. Бойцы оспорят звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, поединок начнется в районе полуночи по московскому времени. Прямую трансляцию покажет Первый канал.
Коэффициенты букмекеров на бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 12 октября 2024 года
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, Бивол является фаворитом: на его победу можно поставить с коэффициентом 1.70, вероятность этого исхода — около 56%. Триумф Бетербиева доступен с котировкой 2.38 (40%), возможность ничьей оценена в 18.0 (4%).
Успех Артура Бетербиева нокаутом предложен за 2.90. Выигрыш его оппонента по очкам дан за 2.11.
Вероятность того, что бой продлится всю дистанцию в 12 раундов, оценена в 1.73. Обратный вариант идет за 2.11.
Также вы можете угадать диапазон раундов, в которых, по вашему мнению, кто-то из боксеров закончит поединок:
• П1 в 7-9 раундах — за 7.60, П2 — за 21.0;
• П1 в 10-12 раундах — за 6.80, П2 — за 26.0.
Тотал больше 10.5 раунда доступен за 1.52, ТМ 10.5 — за 2.55.
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Бетербиев — Бивол: прогноз и анализ боя 12 октября 2024 года
Бой вызвал большой ажиотаж — по его результатам определится первый в истории абсолютный чемпион в полутяжелом весе из России. Оба файтера настроены на победу и являются одними из опаснейших боксеров современности. 39-летний Бетербиев до сих пор не потерпел ни одного поражения в карьере и подошел к поединку со статистикой 20-0. Он владеет чемпионскими поясами по версиям WBC, WBO и IBF, хотя первый профессиональный бой провел только в 28 лет.
Артур — опаснейший нокаутер: все победы в карьере он одержал досрочно, за что получил прозвище Белый Панчер. На предстоящий поединок он вновь настроен очень решительно, хотя поделился в одном из интервью, что не считает себя слабее или сильнее оппонента. «Я их всех (соперников. — Прим. «СЭ») не люблю. Бивол мне тоже не нравится. Это же мой соперник. Я выхожу на ринг не для того, чтобы руки пожимать. Я обязан это сделать. Потому что он протянет мне руку», — рассказал Бетербиев в беседе с TNT Sports Boxing.
Бивол признает силу соперника и считает его сложнейшим в карьере, хотя сам Дмитрий не менее титулованный и заслуженный боксер. «Бетербиев — сильнейший из всех моих соперников. Лучше, чем Канело? Чем все. Это сложнейший оппонент для меня на сегодня. Почему? У него 20 побед нокаутом, три пояса и он мой соперник. Артур хочет меня побить — он мой самый опасный враг», — считает Дмитрий.
Бивол тоже не потерпел ни одного поражения в карьере, проведя 23 поединка, и завоевал два чемпионских пояса — WBA Super и IBO. Его стиль отличается от манеры Бетербиева, который стремится заканчивать поединки досрочно. Многие нокауты Дмитрий оформил в начале карьеры, когда уровень оппозиции был проще, в предыдущих 10 поединках у него лишь один ТКО. В мае 2022-го россиянин судейским решением разобрался с одним из сильнейших боксеров современности Саулем Альваресом.
Прогноз и ставка на бой Бетербиев — Бивол
Вероятно, поединок с Биволом станет первым в карьере Бетербиева, прошедшим всю дистанцию. Это самый серьезный противник для Артура, к тому же еще никогда бой не имел такого статуса — его победитель станет абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Это дополнительная ответственность, при которой вряд ли кто-то из спортсменов будет рисковать.
Рекомендуемая ставка: «полный бой» за 1.73.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2