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10 октября, 03:15

Бетербиев и Бивол — самые сложные соперники в карьере друг друга. Победитель станет абсолютным чемпионом

Прогноз и ставка на бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 12 октября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images
Оба бойца подошли к поединку непобежденными.

В ночь с 12 на 13 октября россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол возглавят боксерский турнир, который пройдет в Эр-Рияде. Бойцы оспорят звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, поединок начнется в районе полуночи по московскому времени. Прямую трансляцию покажет Первый канал.

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Коэффициенты букмекеров на бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 12 октября 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, Бивол является фаворитом: на его победу можно поставить с коэффициентом 1.70, вероятность этого исхода — около 56%. Триумф Бетербиева доступен с котировкой 2.38 (40%), возможность ничьей оценена в 18.0 (4%).

Успех Артура Бетербиева нокаутом предложен за 2.90. Выигрыш его оппонента по очкам дан за 2.11.

Вероятность того, что бой продлится всю дистанцию в 12 раундов, оценена в 1.73. Обратный вариант идет за 2.11.

Также вы можете угадать диапазон раундов, в которых, по вашему мнению, кто-то из боксеров закончит поединок:

• П1 в 7-9 раундах — за 7.60, П2 — за 21.0;

• П1 в 10-12 раундах — за 6.80, П2 — за 26.0.

Тотал больше 10.5 раунда доступен за 1.52, ТМ 10.5 — за 2.55.

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Бетербиев — Бивол: прогноз и анализ боя 12 октября 2024 года

Бой вызвал большой ажиотаж — по его результатам определится первый в истории абсолютный чемпион в полутяжелом весе из России. Оба файтера настроены на победу и являются одними из опаснейших боксеров современности. 39-летний Бетербиев до сих пор не потерпел ни одного поражения в карьере и подошел к поединку со статистикой 20-0. Он владеет чемпионскими поясами по версиям WBC, WBO и IBF, хотя первый профессиональный бой провел только в 28 лет.

Артур — опаснейший нокаутер: все победы в карьере он одержал досрочно, за что получил прозвище Белый Панчер. На предстоящий поединок он вновь настроен очень решительно, хотя поделился в одном из интервью, что не считает себя слабее или сильнее оппонента. «Я их всех (соперников. — Прим. «СЭ») не люблю. Бивол мне тоже не нравится. Это же мой соперник. Я выхожу на ринг не для того, чтобы руки пожимать. Я обязан это сделать. Потому что он протянет мне руку», — рассказал Бетербиев в беседе с TNT Sports Boxing.

Бивол признает силу соперника и считает его сложнейшим в карьере, хотя сам Дмитрий не менее титулованный и заслуженный боксер. «Бетербиев — сильнейший из всех моих соперников. Лучше, чем Канело? Чем все. Это сложнейший оппонент для меня на сегодня. Почему? У него 20 побед нокаутом, три пояса и он мой соперник. Артур хочет меня побить — он мой самый опасный враг», — считает Дмитрий.

Бивол тоже не потерпел ни одного поражения в карьере, проведя 23 поединка, и завоевал два чемпионских пояса — WBA Super и IBO. Его стиль отличается от манеры Бетербиева, который стремится заканчивать поединки досрочно. Многие нокауты Дмитрий оформил в начале карьеры, когда уровень оппозиции был проще, в предыдущих 10 поединках у него лишь один ТКО. В мае 2022-го россиянин судейским решением разобрался с одним из сильнейших боксеров современности Саулем Альваресом.

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Прогноз и ставка на бой Бетербиев — Бивол

Вероятно, поединок с Биволом станет первым в карьере Бетербиева, прошедшим всю дистанцию. Это самый серьезный противник для Артура, к тому же еще никогда бой не имел такого статуса — его победитель станет абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Это дополнительная ответственность, при которой вряд ли кто-то из спортсменов будет рисковать.

Рекомендуемая ставка: «полный бой» за 1.73.

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