«Жена Бивола? Артур даже не знает, кто это». Большое интервью с тренером Бетербиева

Эксклюзив перед боем.

В преддверии боя десятилетия в российском боксе «Спорт-Экспресс» сделал интервью с американским тренером Артура Бетербиева Джоном Скалли.

Мы поговорили о слабостях Бивола, его бывшей жене, бицепсах молодого Роя Джонса и Александре Усике.

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«Артур — альфа в паре с Биволом. Это чувствовалось, когда они стояли рядом»

— Расскажите о своей роли в кэмпе.

— Я держу лапы, мы работаем на них каждый день. Наблюдаю за его тренировками, подмечаю какие-то детали, над которыми ему стоит поработать. Говорю об этом ему, Марку Рэмзи. Мы все работаем как команда. Артур отлично себя чувствует, он всегда в ментально стабильном состоянии, никогда не бывает сегодня такой, а завтра другой. Всегда собран, всегда решителен. Его нельзя увидеть в упадочном состоянии, он всегда на высоте.

— В прошлый раз вы рассказывали историю, как один партнер сбежал из кэмпа, потому что больше не мог держать удары Артура. В этот раз было что-то подобное?

— Нет, у нас основным спарринг-партнером был очень хороший парень, Крейг Ричардс из Британии, который дрался с Биволом и провел с ним очень близкий бой. Он дал нам очень хорошую работу. Никому не приходилось сбегать из лагеря, все оставались на местах (Смеется.).

— Вы как-то комментировали первую дуэль взглядов Бетербиева и Бивола и сказали, что альфой в этой встрече выглядел именно Артур. Почему вам так показалось?

— Я исхожу из того, что видел. Когда они повстречались на бое Усика и Фьюри, у них в коридоре брали интервью, они стояли рядом. И я чувствовал, что Биволу очень некомфортно рядом с Артуром. А Артур никакого дискомфорта не испытывал. Я понимаю, что все это может ничего не значить. Но может и значить. Когда ты в одной комнате с опасным человеком, ты напряжен, ты осторожен. Когда ты в одной комнате с ребенком, ты расслаблен, тебя ничего не беспокоит. И Артур его поставил в неловкое положение, когда спросил, почему тот до сих пор не подписал контракт. Мне показалось, что Биволу по ходу всей этой встречи было некомфортно. Повторюсь, все это может ничего не значить, но может и сказаться в ключевые моменты боя. Из них двоих Артур выглядел альфой. У него нет неприязни к Биволу, ни к кому ее нет, он просто дерется.

— Артур много работал с железом в этом кэмпе?

— Артур занимается силовой работой отдельно от меня, со своим тренером Эндрю. Эта работа идет по утрам, ее никто не видит, мы не пересекаемся. Но сила Артура на месте, я видел, как он крутил гриф от штанги одной рукой, с такой легкостью (Смеется.). А этот гриф весит 20 кг. Это видео есть на «Ютубе», по-моему. Гриф довольно тяжелый, а он крутил его так, как будто он весит 1 кг. Я был впечатлен.

— Вы тренировались с молодым Роем Джонсом. Недавно видел его старые фотки, у него такие гигантские бицепсы, мышцы как канаты. Он любил качаться с железом?

— Честно, я никогда не видел его за работой с железом. Может, он и работал с ним, но я не видел. Хотя силового ОФП он делал очень много: отжимания, брусья под разными углами, очень много трудился. Думаю, тут еще дело в том, что генетически он очень неординарен. Я лично могу много работать с железом, но у меня все равно никогда не будет такого тела, как у него.

Рой Джонс (слева). Фото Global Look Press

— В клинче он ощущался физически сильным?

— Нет. Вот это интересно, кстати. Он бил очень-очень сильно, очень жесткий панчер, но в ближней работе, в клинче я чувствовал, что я сильнее его физически. Я вообще не беспокоился по поводу клинча, завязок с ним. Но с ним была другая проблема, ты никогда не знал, в какой момент он высвободится и выбросит удар. Люди часто увязывают общую физическую силу с сильным ударом, но это так не работает. Я спарринговал с ребятами, которые весят 110 килограммов, при этом бьют несильно.

— Рой, кстати, недавно заявил, что в свои лучшие годы он побил бы и Бетербиева, и Бивола, причем удосрочил. Согласны?

- Ну...Он Рой Джонс, он заслужил право так думать. Он был отличным чемпионом, и супервера в себя — один из факторов, который сделал его таким. Я уверен, Артур и Бивол сказали бы, что они побили бы Роя Джонса, так что... кто знает. Но в полутяжах Рой не был таким взрывным, как в суперсреднем весе. Рой Джонс образца суперсреднего веса, пожалуй, величайший боксер в истории. В среднем он уже не был так хорош, и в полутяжелом тоже не так.

«В Нью-Йорке 1960-х было больше боксеров, чем сейчас во всем США»

— Вот если говорить о силе Артура, не всегда понятно, откуда она идет. Он не доворачивает особо, нет этого поворота, бьет коротко.

— Да, есть такое. Он компактный панчер. Помню, когда мы начинали работать вместе, я говорил ему: «Сжимай сильно кулак, сжимай перчатку перед ударом, так у тебя добавится силы. Его удары не выглядят потрясно, ярко, как у тяжеловесов, он бьет короткими, быстрыми, точными панчами, которые вроде не выглядят страшно, но соперников шатает и ведет.

— В боях мы часто видим, как соперники не могут войти с ним в клинч, когда потрясены. Он слишком силен, есть свои фишки, как не пустить их в завязки. Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-то в зале успешно клинчевал его?

— Нет, никогда. Никогда (Смеется.). По тому, что я слышал от его партнеров, они все говорили: «Вау! Какой же он сильный, жесткий, собранный, неумолимый, всегда в работе!» Я не думаю, что есть хоть один человек в мире в его весе, кто сможет пересилить его «физикой» в клинче.

Артур Бетербиев (слева). Фото Global Look Press

— С возрастом функционалка становится похуже. Насколько длинные спарринги в этом кэмпе делал Артур, были ли 15-раундные?

— Он делал 12-раундные, но с легкостью. Если вы посмотрите его последний бой... есть такая присказка: «Ты хорош настолько, насколько хорошим был твой последний бой». И его последний бой был, пожалуй, лучшим выступлением в его карьере. Функционалка не будет никогда для него проблемой, передышать Артура очень тяжело. Когда бой заходит в 10-й раунд, я предпочту быть Артуром, чем кем-либо другим.

— Хотел спросить вас о падении популярности бокса в США. Вы как-то рассказывали, что в Нью-Йорке катастрофически упало количество залов.

— Я недавно читал исследование, в 1940-х, 1950-х и 1960-х в одном Нью-Йорке было больше боксеров, чем сейчас во всем США. И я этому верю. Потому что, когда я сам начинал боксировать в 1980-х, в моем городе было четыре зала, где одних только полусредневесов было 15 хороших профи на эту весовую. И из других весовых была куча классных ребят, все было забито. Сейчас же в моем городе Хартфорде всего два профбоксера на весь город. Тяжей нет, первого среднего веса нет, кучи других весов нет. Есть только полутяж и полусредневес.

— Почему так изменился внешний вид тяжей? Раньше Тайсон, Льюис, Бригс, Холифилд, Брюстер и прочие выглядели как бодибилдеры. Сейчас так выглядит один Джошуа. Потому что лучшие таланты пошли в NBA, NFL?

— Да, очень может быть, пул талантов уменьшился. И еще такой фактор — многие простые люди поняли, что можно сделать себе супертело без той тяжелейшей работы, которая есть в профессиональном спорте. И теперь обычный человек по внешнему виду может не отличаться от суператлета. Я не вижу в нынешнем тяжелом весе машин, которые могут гордиться своим телом. Многие из них вряд ли довольны им (Смеется.).

— Есть мнение, что Артур Бетербиев может драться, только идя вперед. Вам не кажется, что его способность драться на отходе назад недооценивают?

— Если посмотреть его бой с Джо Смитом... Джо Смит — сильный панчер, который любит наступать. И Артур отступал немного, искал углы, дрался очень умно, вытягивал Джо Смита под свои удары. Я много раз говорил, Артур — очень-очень-очень недооцененный боксер. Его навыки боксирования гораздо выше, чем люди думают.

— Анатолий Ломаченко любил проводить спарринги, где боксеры работают только джебами. Если Бивол и Бетербиев будут драться только джебами, как сложится такой бой?

— Я никогда не думал об этом, но у Артура очень хороший джеб. У Бивола тоже, но они у них разные. У Бивола нет такого карающего, жесткого джеба. У него эффективный джеб, который напрягает тебя, заставляет работать, держит под контролем. Но у Артура очень силовой джеб, он несет ущерб. Это жесточайший удар.

— Какие очевидные слабости у Бивола видите?

— Знаете... даже если он сейчас услышит меня, уже поздно будет что-то менять, он не успеет (Смеется.). Я скажу, что он не физушный боец. Он не может работать на ближней, нагружаться. У него только один стиль, тут нет секретов, что ему нужно делать. Если посмотреть его боя с Джо Смитом, он ни разу не пробовал зайти на ближнюю, разменяться ударами, потаскать как-то оппонента. Это слабость, нужно уметь драться вблизи.

— Что дальше для Артура, если он победит Бивола? Пару лет назад он говорил, что хочет подраться с Усиком, даже если тот будет тяжелее его. Как думаете, сможет он победить нынешнего Усика, уступая в весе?

— Честно, я никогда не думал об этом, даже мысли не было. Усик очень крупный парень, высокий, много двигается... Даже не знаю, мне придется подумать. Я никогда не говорил с Артуром об Усике. Насколько я понимаю, следующий его бой будет с Бенавидесом, именно его готовят победителю. Они будут делать такой поединок.

— Немалый вклад в раскрутку боя Артура с Биволом внесла бывшая жена Дмитрия Екатерина. Она стала популярной в российских соцсетях. Вы видели ее посты, заявления?

— Я видал, да. Артур, не думаю, что сидит в интернете, знает об этом что-то. Но я видел, что она делает. Да уж... она проблема (Смеется.). Думаю, Биволу будет тяжело не думать об этом, отстраниться, потому что она много чего наговорила. Даже если это неправда, это все равно вышло на публику, она продолжает об этом говорить, и люди могут верить ей. На самом деле я сочувствую Биволу. То, что она рассказала всем о его травмах, мы это не обсуждали, я не уверен, что Артур вообще в курсе. Я ему не говорил. Тут не понять, правду ли она сказала, может, она что-то преувеличивает или хочет представить его не в лучшем виде. Мы не можем полагаться на ее слова, она не член нашей команды, хоть и хочет им быть (Смеется.). Артур ничего о ней не говорил, я не думаю, что он вообще о ней знает. Никто о ней не говорит.

Дмитрий Бивол с бывшей женой Екатериной. Фото соцсети

Я лично узнал о ней, потому что какой-то человек прислал мне ее сообщения: «Вот, взгляните». Я посмотрел пару ее интервью... Могу сказать, что она симпатичная девушка (Смеется.). Симпатичная, но беспощадная. Знаете, есть такое выражение: «Нет ярости, подобной ярости отвергнутой женщины». Думаю, это как раз про нее. Она жесткая и суровая.

— Как сложится бой вечером 12 октября?

— По поводу каждого боя есть представление о том, как он может пойти и как бы ты хотел, чтобы он пошел. Мое видение такое — рано или поздно постоянство и решимость Артура сыграют решающую роль. Бивол точно не хочет, чтобы впервые в карьере его заставили драться на ближней дистанции, тем более с таким оппонентом. Если и хотеть ближней дистанции, то для начала против соперника классом пониже, чтобы приноровиться. Но впервые драться на ближней с таким, как Артур... этого ему точно не хочется. Наша стратегия ясна — постоянно навязывать свою работу и в итоге сила, решимость и напор скажутся. Я просто не вижу, как Биволу сдержать Артура. Конечно, он будет пытаться и так далее, но не думаю, что у него получится.

— Глубоко внутри у вас есть мысль, что будет, если Артур проиграет? Тем более если проиграет нокаутом.

— Э-э-э. Я никогда даже не допускал такое, пока вы не сказали. Я не думаю такими категориями (Смеется.).