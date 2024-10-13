Кириенко: «Бивол и Бетербиев — гордость российского бокса, это настоящие примеры для подражания»

Генеральный секретарь федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировал победу Артура Бетербиева над Дмитрием Биволом.

«С замиранием сердца смотрела за поединком Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Наши боксеры показали бокс самого высокого качества, доказав, что являются лучшими в своем деле. Просто фантастическое выступление, за что я очень хочу поблагодарить и поздравить обоих наших спортсменов. Дима Бивол и Артур Бетербиев — гордость российского бокса, это настоящие примеры для подражания. Сегодня руку подняли Артуру, и он стал абсолютным чемпионом мира, с чем я его от всего сердца и поздравляю. Артур — большой молодец! Но сразу после поединка пошли разговоры о проведении реванша, и считаю это вполне актуальным. От еще одного такого противостояния выиграют болельщики бокса. А пока бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола 12 октября в Эр-Рияде должен претендовать на звание лучшего в 2024 году», — сказала Кириенко.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Артуру — 114-114, 115-113, 116-112. Он завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.