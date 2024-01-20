Рой Джонс-младший: «Если Бивол выдержит натиск Бетербиева в первых 2-3 раундах, то он победит»

Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший рассказал, в каком случае обладатель пояса WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол сможет рассчитывать на победу в потенциальном бою с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым.

«Если Бивол сможет выдержать натиск Бетербиева в течение двух или трех раундов, то он победит. Если же Дмитрий решит зарубиться с ним, то он проиграет. Сейчас никто в полутяжелом весе не сможет драться с Артуром лицом к лицу», — сказал Джонс в интервью Youtube-каналу FightHype.com.

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.