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Рой Джонс-младший: «Если Бивол выдержит натиск Бетербиева в первых 2-3 раундах, то он победит»

Руслан Минаев
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Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший рассказал, в каком случае обладатель пояса WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол сможет рассчитывать на победу в потенциальном бою с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым.

«Если Бивол сможет выдержать натиск Бетербиева в течение двух или трех раундов, то он победит. Если же Дмитрий решит зарубиться с ним, то он проиграет. Сейчас никто в полутяжелом весе не сможет драться с Артуром лицом к лицу», — сказал Джонс в интервью Youtube-каналу FightHype.com.

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Рой Джонс
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