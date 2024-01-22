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Сегодня, 06:50

Бивол: «Противостояние с Альваресом закрыто»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) сообщил, что сейчас сосредоточен на поединке с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0), а не с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (60-2).

«Как я могу усложнить [переговоры]? Мы даже не обсуждали реванш, если честно. У него были запланированы даты, а потом я увидел в новостях, что проблема во мне. Это было забавно. Я побил его один раз. Я хорош, — сказал Бивол в интервью BoxingScene — Я не крупный боец для полутяжелого веса. Я могу спуститься во второй средний, но только ради боя за пояс. У Канело есть пояса, и именно поэтому я хотел драться с ним. Но сейчас у нас другие планы, и мы будем следовать нашим планам, а там посмотрим. Может быть, в будущем. Я не знаю когда. Но сейчас я сосредоточен на том, чтобы стать неоспоримым чемпионом в полутяжелом весе. Это более реально, чем еще один бой... Надеюсь, я буду драться за неоспоримый титул в своей весовой категории, потому что тема с Канело теперь закрыта».

Бивол в прошлом бою победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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