Бетербиев рассказал, как в самолете играл в шашки с Сен-Пьером

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) отметил, что он еще не встретил человека, который играл бы с ним в шашки на равных.

«Мы [с Сен-Пьером] в самолете встретились, 12 часов вместе летели. К его сожалению, он мне предложил сыграть в шашки. Как закончилась игра? Это останется интригой (улыбается). Кто больше удивил в шашках? Пока нет таких.

Не хочет ли Сен-Пьер выступить по боксу? Он категорично говорит, что больше не возвращается в спорт. По грепплингу, может, будет выступать», — сказал россиянин журналистам в аэропорту.

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.