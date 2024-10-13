Полное видео чемпионского боя Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола

В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) российский боксер Артур Бетербиев одержал победу над своим соотечественником Дмитрием Биволом в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Бой, продлившийся все 12 раундов, завершился победой Бетербиева решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).

Полное видео боя доступно на сайте «Первого канала» по этой ссылке.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира из России.