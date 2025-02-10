Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

10 февраля 2025, 10:47

Организаторы назвали условие проведения третьего боя между Биволом и Бетербиевым

Даниил Аршавский

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх пообещал провести третий бой между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом в случае победы последнего в реванше 22 февраля.

Второй поединок Бетербиева и Бивола пройдет в субботу, 22 февраля, на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Да, трилогия будет», — цитирует Аль аш-Шейха РИА «Новости».

Первый бой спортсменов прошел в октябре 2024 года, тогда Бетербиев одержал победу решением большинства судей (114:114, 115:113, 116:112) и стал абсолютным чемпионом мира.

Источник: РИА «Новости Спорт»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Бокс
Читайте также
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Утренний сбой на станции Кряж нарушил движение поездов в Самарской области
Высоту орбиты МКС скорректировали на 1,6 км перед заменой экипажа
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове
Два сотрудника МЧС погибли и еще четверо пострадали в ДТП в Грозном
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Материалы сюжета: Дмитрий Бивол vs Артур Бетербиев: трилогия двух россиян за звание чемпиона мира
Темная комната саудитов, путь Гассиева, третий бой с Биволом? Что будет с карьерой Артура Бетербиева
Бетербиев раскритиковал поведение Бивола: «Кроме фото из палаты мы ничего не видели»
Бетербиев не стал ждать Бивола и принял бой в ноябре. Их трилогия вообще когда-нибудь состоится?
Инсайдер: Турки Аль аш-Шейх поддержал проведение третьего боя Бивола и Бетербиева в России
Кремлев: «Идут переговоры о проведении боя Бивола и Бетербиева в России»
Кремлев о бое Бивол — Бетербиев: «Делаем все, чтобы он состоялся в России»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чисора победил Валлина и стал претендентом на пояс IBF в тяжелом весе

Альварес может провести реванш с Биволом осенью
Новости
RSS RSS
Все новости