Организаторы назвали условие проведения третьего боя между Биволом и Бетербиевым

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх пообещал провести третий бой между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом в случае победы последнего в реванше 22 февраля.

Второй поединок Бетербиева и Бивола пройдет в субботу, 22 февраля, на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Да, трилогия будет», — цитирует Аль аш-Шейха РИА «Новости».

Первый бой спортсменов прошел в октябре 2024 года, тогда Бетербиев одержал победу решением большинства судей (114:114, 115:113, 116:112) и стал абсолютным чемпионом мира.