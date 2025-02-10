Альварес может провести реванш с Биволом осенью

Представитель чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO Сауля Альвареса сообщил, что мексиканский боксер может провести реванш с россиянином Дмитрием Биволом осенью 2025 года.

«Реванш с Биволом — один из вариантов на осень 2025 года. Но тут важно, чтобы Бивол выполнил свои обязательства по контракту на бой с Артуром Бетербиевым», — цитирует представителя Альвареса ТАСС.

В первом поединке боксеров в мае 2022 года Бивол (23-1) победил Альвареса (62-2-2) единогласным решением судей.

22 февраля 34-летний россиянин проведет реванш со своим соотечественником Артуром Бетербиевым в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).