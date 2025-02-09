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9 февраля 2025, 11:00

Чисора победил Валлина и стал претендентом на пояс IBF в тяжелом весе

Британец Дерек Чисора победил шведа Отто Валлина в поединке, который состоялся в Манчестере (Англия).

Чисора выиграл 12-раундовый бой единогласным решением судей (117-109, 114-112, 116-110).

41-летний британец одержал 36-ю победу в профессиональной карьере при 13 поражениях и стал претендентом на чемпионский пояс IBF в тяжелом весе. Обладателем титула является соотечественник Чисоры Даниэль Дюбуа.

Отто Валлин потерпел третье поражение в карьере при 27 победах.

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