Названа дата боя Бивола и Бетербиева за титул абсолютного чемпиона мира

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира между чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO Артуром Бетербиевым и чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Дмитрия Бивола назначен на 1 июня.

Об этом сообщил руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии принц Турки Аль аш-Шейх в ходе подкаста The MMA Hour. Ранее Бетербиев подтвердил, что получил предложение провести бой против Бивола 1 июня.

14 января Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBO, победив британца Каллума Смита техническим нокаутом в седьмом раунде.

В послужном списке 39-летнего Бетербиева 20 побед И ни одного поражения. Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. В активе 33-летнего боксера 22 победы, ни одного поражения.