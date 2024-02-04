Шумков победил Хорту на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Серпухове

В субботу, 3 февраля, в подмосковном Серпухове прошел вечер профессионального бокса из серии турниров «Ночь чемпионов IBA».

В главном событии вечера трехкратный чемпион России Всеволод Шумков победил финалиста чемпионата мира в Ташкенте кубинца Сайделя Хорту. Бой длиля все 10 раундов. Судьи единогласным решением отдали победу россиянину.

«Я впервые провел десять раундов на ринге и кайфанул от работы. Обычно я боксирую максимум пять раундов... А сейчас открылось второе дыхание во время боя. Было очень тяжело, но получилось выиграть, чему я рад. Я обещал болельщикам яркий бой! Думаю, сдержал обещание», — отметил Шумков.

В со-главном поединке чемпион России-2022 Павел Сосулин техническим нокаутом в седьмом раунде победил экс-чемпиона WBO European Фатиха Келеша из Турции и завоевал вакантный пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 71 кг.

«Эмоции самые крутые, потому что мой пояс едет домой в Санкт Петербург. Нашей командой была проведена большая работа. В течение поединка я внимательно слушал свой угол. Мне говорили, чтобы я работал по корпусу и не торопился. В боксе всё может случиться, и нужно подходить к работе с холодной головой. На 50% доволен собой, потому что всегда хочется лучше и больше. Нужно было больше двигаться на ногах, не застаиваться, я слушал эти подсказки и выполнял их. Чувствовал поддержку зала, она была сумасшедшей», — сказал Сосулин после боя.

Также на турнире в Серпухове россиянин Артем Сусленков техническим нокаутом в третьем раунде победил бельгийца Билала Лаггуна в бою в весе свыше 92 кг, а россияне Александр Дорофеев и Руслан Белоусов единогласным решением судей одержали победы над нигерийцем Остином Ннамди и Жолдасом Женисовым из Казахстана соответственно.

Представителт Сербии Артем Агеев техническим нокаутом в четвертом раунде проиграл финалисту белорусу Алексею Алферову, который стал чемпионом Европы по версии IBA в весе до 80 кг. Другой представитель Сербии Павел Федоров единогласным решением судей выиграл у Давита Азизяна из Армении в 6-раундовом поединке в весе до 63,5 кг.