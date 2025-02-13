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Хрюнов считает Бетербиева фаворитом боя против Бивола

Известный промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» прокомментировал предстоящий реванш между российскими бойцами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Трудно дать объективный прогноз. Болеть буду за Бетербиева. Считаю, что оба боксера извлекли уроки из предыдущего поединка и обязательно внесут какие-то новые технические и тактические элементы. Я думаю, что этот бой будет интереснее, чем первый. Мой прогноз — победит Артур Бетербиев», — сказал Хрюнов «СЭ».

Повторный бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между российскими бойцами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоится в субботу, 22 февраля. Вечер бокса пройдет в спортивном комплексе «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Первый поединок за статус абсолютного и непобежденного чемпиона между Бетербиевым и Биволом прошел в Эр-Рияде 12 октября 2024 года. Артур впервые в карьере довел дело до вердикта судей и победил раздельным решением — 114:114, 115:113, 116:112.

Вероника Ольшукова

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Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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Материалы сюжета: Дмитрий Бивол vs Артур Бетербиев: трилогия двух россиян за звание чемпиона мира
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