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Тищенко считает шансы Бетербиева и Бивола равными в предстоящем поединке

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал предстоящий реванш между российскими бойцами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«В первом бою думал, что Дмитрий сможет одержать победу. Поединок был достаточно конкурентным и равным. Предпочли в тот момент Артура. Не сказать, что он прям хорошо смотрелся. Наверное, судьям виднее. Считаю, что во втором бою кардинальных изменений не произойдет. Поединок будет достаточно ровненьким. Но тут все будет зависеть от самих спортсменов. В какой форме они подойдут к этому бою, кто будет лучше готов физически и психологически, тот одержит победу. Оба боксера высокого уровня, очень опытные, и любая мелочь может сыграть важное значение. Шансы примерно равные, фаворита не выделяю», — сказал Тищенко «СЭ».

Повторный бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между российскими бойцами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоится в субботу, 22 февраля. Вечер бокса пройдет в спортивном комплексе «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Первый поединок за статус абсолютного и непобежденного чемпиона между Бетербиевым и Биволом прошел в Эр-Рияде 12 октября 2024 года. Артур впервые в карьере довел дело до вердикта судей и победил раздельным решением — 114:114, 115:113, 116:112.

Вероника Ольшукова

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Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Алексей Тищенко
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